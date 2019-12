Dezvaluire INCREDIBILA a lui Borcea: "Becali a facut puscarie din cauza mea!"

Cristi Borcea considera ca Gigi Becali a ajuns la puscarie din cauza lui.

Fostul actionar de la Dinamo spune ca a fost corect in penultima etapa din sezonul 2007-2008, in meciul direct cu FCSB, cand Dinamo s-a impus cu 2-1. Din cauza acelui rezultat, Becali a trimis celebra valiza cu bani la Cluj, motiv pentru care a facut 3 ani de puscarie.

"Eu nu am facut blaturi, dar am facut tot timpul tot posibilul sa castige Dinamo. Adica luam la fiecare meci cum e vremea, temperatura, cum bate vantul... Va dau un exemplu: La meciul cu Besiktas cand am mers in primavara europeana, eram in grupe, si ne trebuia victoria neaparat. Plouase, mai stiti ce ploaie era... pompierii cu furtulele la teren. Am vorbit cu Mircea Rednic: <<Bai Mircea, ce facem? Vezi ca eu nu iau apa de pe teren, eu o sa pun apa pe teren>>. Luam toate masurile pentru a castiga un meci", a declarat Borcea la Realitatea Sportiva.

"Mai mult de atat ca nasul meu, Gigi Becali, s-a dus la puscarie din cauza mea, ca nu am putut sa fac un meci nul cu el... care pe Dinamo n-o afecta absolut deloc. Cred ca asta spune tot", a mai precizat acesta.

Pe 4 mai 2008, "cainii" s-au impus cu 2-1 in fata FCSB-ului, intr-un meci in care echipa lui Becali avea nevoie de un punct pentru a depinde doar de ea in ultima etapa. In urma infrangerii, Becali a mers la Universitatea Cluj sa-i motiveze pe jucatori, care aveau meci cu CFR, contracandidata FCBS-ului la titlu, si a oferit o valiza cu 1.7 milioane de euro.

In 2013, Becali a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare.