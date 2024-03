Fotbalistul cu 50 de selecții în națională stă în celulă cu 20 de deținuți. E închis într-o pușcărie de lângă Dubai

Publicaţia olandeză De Telegraaf a relatat, vineri, că fostul internaţional Quincy Promes este deţinut în condiţii dificile într-o închisoare din Al Aweer, în apropiere de Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Jucătorul de 32 de ani de la Spartak Moscova a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de cocaină.

Arestat pentru "infracţiuni locale" în Emiratele Arabe Unite Dubai, la începutul lunii martie, el a fost trimis într-o închisoare din Al Aweer, în apropiere de Dubai, în aşteptarea extrădării sale în ţara sa. Pe lângă frig şi zgomot, viaţa de zi cu zi a lui Quincy Promes a fost schimbată radical de condiţiile deosebit de dificile, conform De Telegraaf.

Deşi se presupune că cinci persoane ar trebui să împartă celula în care se află Quincy Promes, în realitate sunt până la 20 de deţinuţi, dintre care unii dorm pe podea. El ar împărţi celula cu alţi patru deţinuţi olandezi care aşteaptă şi ei extrădarea, precum şi cu pakistanezi, egipteni şi indieni, mulţi dintre ei dependenţi de droguri, care nu ştiu nimic despre trecutul său de star de fotbal.

???? Quincy Promes faces difficult conditions in a Dubai prison! ????

He shares a small cell with up to 20 people, sleeps on bunk beds or on the floor and only gets fresh air three times a week.

(Source: @telegraaf) pic.twitter.com/nuP2HfSDur