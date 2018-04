Dezavantaj URIAS pentru FCSB in lupta pentru titlu cu CFR Cluj! Cum poate echipa lui Dan Petrescu sa devina campioana cu 2 etape inainte de final

Marti, 17 aprilie, de la ora 13.30 in direct la Pro X este prezentarea lui Adi Mutu la FC Voluntari!

CFR Cluj are 1 punct peste Steaua in clasament inainte ca echipa lui Nicolae Dica sa evolueaza la Giurgiu cu Astra in aceasta seara. Insa echipa lui Dan Petrescu are mai multe avantaje in ceea ce priveste programul pana la finalul sezonului. Desi are 1 meci in minus fata de rivala, CFR Cluj va avea mai multe partide pe propriul teren pana la final, 3 fata de 2!

In plus, CFR Cluj s-a descurcat mult mai bine fata de FCSB in sezonul regulat. Daca in etapele ramase din play-off s-ar repeta rezultatele din sezonul regulat, CFR Cluj ar castiga titlul fara emotii, chiar cu 2 etape inainte de final!

Meciuri ramase / Rezultatul in sezonul regulat

Steaua

Astra (d) / 0-2

Viitorul (d) / 0-1

CFR Cluj (a) / 1-1

CSM Iasi (d) / 0-1

CSU Craiova (d) / 5-2

Astra (a) / 1-1

Punctaj final: 43 de puncte

CFR Cluj:

CSM Iasi (d) / 2-0

Steaua (a) / 1-1

CSU Craiova (a) / 2-1

Astra (d) / 3-2

Viitorul (a) / 2-0

Punctaj final: 52 de puncte

*scorul este trecut din punctul de vedere al Stelei, respectiv CFR-ului