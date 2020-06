BREAKING NEWS! Reactia lui Valeriu Iftime dupa ce medicul de la Botosani a fost testat POZITIV! A luat contact cu maseurul si delegatul 

Medicul lui Botosani, Petre Radauceanu a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

UPDATE 22:00

"Toti jucatorii au fost testati ieri, toti erau negativi, la doctor s-a spus ca erau ceva dubii. El nu a fost la club de o luna, este medicul care lucreaza cu noi, insa nu a fost la club, nu a luat contact cu jucatorii.

Nu stiu ce inseamna ancheta epidemiologica, trebuie facuta si sa fim atenti, e un caz nefericit, e o mare problema. Ironia sortii, dar nu e doctorul clubului.

Doctorul nu s-a vazut cu jucatorii de o luna de zile, a venit ca avem nevoie de doctor acolo, lucreaza prin conventie. Nu stim de unde are sau nu are virusul.

E foarte grav daca nu jucam maine. Oricum sunt bulversat total. Daca maine mai apare un caz si inca un caz...", a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

UPDATE 21:40

Conform surselor www.sport.ro, Radauceanu este angajat al spitalului din Botosani, doctorul nu este cel al echipei, insa merge la meciuri pentru a ajuta echipa.

Acesta nu a plecat cu lotul spre Craiova, insa a plecat cu masina, in care s-a deplasat alaturi de maseurul si delegatul echipei.

"Chiar medicul mi s-a imbolnavit, acum ce sa facem, asteptam, nu stiu ce o sa se intample, asteptam sa vedem maine", a declarat Valeriu Iftime in exclusivitate pentru www.sport.ro.

In ziua in care magazionerul lui Dinamo a fost depistat pozitiv de coronavirus, medicul lui Botosani ar fi fost si el testat pozitiv, conform Monitorul de Botosani.

In urma aparitiei cazului de la Dinamo, meciul 'cainilor' a fost suspendat, acelasi lucru s-ar putea intampla si cu meciul pe care Botosani urma sa il dispute cu Craiova.

"Nu am niciun simptom, ma simt foarte bine. Am fost testat, la un loc cu toata echipa, asa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat ca sunt pozitiv. Vom vedea care sunt urmatorii pasi, DSP va decide", a declarat doctorul pentru Monitorul de Botosani.