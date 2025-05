La finalul meciului, Dennis Politic, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest sezon, a vorbit despre posibilul său transfer la FCSB.



"Eu am răspuns deja online, am postat un video pe rețelele de socializare. Rămân la același gând. Sunt la Dinamo, concentrat pe ce fac aici, mai am doi ani de contract, sunt fericit aici și nu vreau să vorbesc de FCSB", a spus Dennis Politic la finalul meciului.



În privința stării sale de sănătate, Politic a dezvăluit că va continua să facă exerciții suplimentare pentru a se menține într-o formă sportivă bună: "Voi continua să mă antrenez pentru a-mi menține forma".

Politic, dorit de Gigi Becali



Dennis Politic (25 de ani), evaluat la 1,2 milioane de euro de Transfermarkt, a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai lui Dinamo în sezonul recent încheiat, reușind 6 goluri și 2 pase decisive în 24 de apariții, în ciuda problemelor medicale.



Pe lângă Politic, FCSB mai are în vizor și alți jucători din Superligă, inclusiv pe fundașul dinamovist Kennedy Boateng. Totuși, ținte considerate 'stelare', precum Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova) și Louis Munteanu (CFR Cluj), par momentan blocate, cluburile deținătoare transmițând că nu sunt de vânzare.

"L-am sunat pe Andrei Nicolescu și am vorbit cu el despre Politic. Vedem, stați să terminăm campionatul. Nu am făcut nicio ofertă oficială în acest moment pentru el. Nu am negociat nimic", a spus Gigi Becali, pentru DigiSport.