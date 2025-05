Probleme pentru Gigi Becali? A fost stabilită suma 'corectă' pentru care Dennis Politic ar trebui să plece de la Dinamo

Căpitanul lui Dinamo, aflat în perioada de recuperare după o accidentare, a intrat în vizorul lui Gigi Becali de câteva luni. Finanțatorul de la FCSB a recunoscut că a discutat cu Andrei Nicolescu despre un posibil transfer în vară, însă nu s-a făcut o ofertă oficială, cel puțin pentru moment.

"L-am sunat pe Andrei Nicolescu și am vorbit cu el despre Politic. Vedem, stați să terminăm campionatul. Nu am făcut nicio ofertă oficială în acest moment pentru el. Nu am negociat nimic", a spus Gigi Becali, pentru DigiSport.

Suma pentru care Dinamo ar trebui să-l vândă pe Dennis Politic

Întrebat despre o posibilă mutare a lui Dennis Politic la campioana României, Ioan Andone a explicat că oficialii clubului din Ștefan cel Mare nu ar trebui să cedeze prea ușor.

"Dacă plătește o sumă corectă, care poate să fie 2-3 milioane. Dacă nu plătește banii ăia la 23 de ani, când?

La banii ăia (n.r. - sub un milion de euro) nu merită Dinamo să se gândească la vreun transfer. Cu banii ăia nu poți să aduci un jucător de calitatea lui Politic. Politic trebuie să-și rezolve problemele medicale pe care le are.

Pentru că a avut prea multe accidentări în decursul anului ăsta. Prea multe. Și Dinamo avea nevoie în play-off-ul ăsta de el. Dacă nu plătesc 2-3 milioane, nici să nu se gândească", a declarat Ioan Andone, potrivit Fanatik.