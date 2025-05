Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată simpatia față de căpitanul lui Dinamo, dar alb-roșii, în frunte chiar cu fotbalistul, au susținut că o astfel de mutare este aproape imposibilă.

Andrei Nicolescu: ”Nu exclud un transfer al lui Politic la FCSB!”

Discursul lui Nicolescu s-a schimbat, însă, iar ideea unui transfer al lui Politic la FCSB nu mai pare atât de îndepărtată. Oficialul ”Câinilor Roșii” spune că fotbalistul prioritizează un transfer în străinătate, însă Nicolescu nu a exclus varianta unui transfer la echipa patronată de Gigi Becali.

”Nu există nicio discuție suplimentară față de acele declarații și răspunsuri. Am hotărât împreună să așteptăm finalul campionatului, să ne facem strategia și să vedem în ce măsură. Pentru Dennis există interes din alte părți și așteptăm să vedem ce se concretizează.

Dacă se pune problema unui astfel de transfer, atunci vom fi foarte atenți în cele două perspective. Prima e cea financiară, iar a doua este rivalitatea dintre cele două cluburi. E foarte greu să ajungem la o astfel de decizie sau o discuție concretă. Nu exclud, pentru că am declarat că nimeni de la Dinamo nu este de nevândut”, a spus Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Dennis Politic despre un transfer la FCSB

La finalul meciului cu Rapid, Dennis Politic, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest sezon, a vorbit despre posibilul său transfer la FCSB.



"Eu am răspuns deja online, am postat un video pe rețelele de socializare. Rămân la același gând. Sunt la Dinamo, concentrat pe ce fac aici, mai am doi ani de contract, sunt fericit aici și nu vreau să vorbesc de FCSB", a spus Dennis Politic la finalul meciului.