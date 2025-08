Dennis Politic a vorbit despre perioada petrecută la Manchester United! Cum a ajuns acolo: „Ne-am întâlnit cu Sir Alex Ferguson”

Jucătorul de bandă a dezvăluit că s-a întâlnit cu legendarul Sir Alex Ferguson și a spus pe care dintre starurile lui Manchester United de atunci ar fi vrut să le întâlnească.

„La Man. United ne-am întâlnit cu Sir Alex Ferguson, dar fiind la juniori n-am avut treabă cu echipa mare, nici nu ne întâlneam cu ei.

(n.r. Cu cine ai fi vrut să te întâlneşti?) Cu jucătorii de la echipa mare mi-aş fi dorit, cu Wayne Rooney, cu Tevez parcă era atunci.

M-am întâlnit însă cu Costel Pantilimon când am fost la City şi am fost la un meci. Am fost copil de mingi, copiii de la Academie erau copii de mingi. M-am dus în spatele porţii şi mi-a dat un tricou. Era mare (n.r. tricoul), îmi ajungea până la glezne”, a adăugat actualul jucător de la FCSB.

Dennis Politic a venit în această vară la FCSB, după ce „roș-albaștrii” l-au oferit pe Alexandru Musi și un milion de euro.

Un sigur gol în șase partide a înregistrat până în acest moment aripa stânga în tricoul FCSB-ului.