Fostul fotbalist al lui Dinamo a fost împrumutat de Rakow la FCSB în această iarnă și a debutat ca titular în tricoul roș-albaștrilor, în amicalul pierdut cu Pogon Szczecin, scor 0-2. Deian Sorescu a fost folosit de Mihai Pintilii pe două posturi în meciul cu gruparea poloneză, iar la final a vorbit despre prestația sa.

Totodată, jucătorul a comentat și reacțiile primite în urma transferului, vorbind despre cel mai dureros episod petrecut la Dinamo, acolo unde a fost și căpitan.

Momentul în care fanii l-au dezbrăcat a fost „decisiv” pentru Deian Sorescu

Sorescu a vorbit la finalul meciului și, întrebat dacă a fost afectat de episodul nefericit petrecut în meciul cu CS Mioveni, când juca la Dinamo, iar fanii i-au smuls tricoul de pe el, a dezvăluit că a cântărit mult în deciziile viitoare. Totodată, fotbalistul a spus că a discutat cu fanii FCSB-ului, dezvăluind că a primit încurajări din partea lor.

„Clar, a contat foarte mult, acolo a fost ultimul meu meci, în care am îmbrăcat acel tricou. Dacă mi-l dau jos înseamnă că nu am meritat să îl port. Cu siguranță că va conta în viitorul meu că am jucat la Dinamo, mă aștept la multe gânduri bune, în ghilimele, dar nu avem ce face, e viața de fotbalist, îmi asum, am spus, sunt la FCSB și voi lupta pentru această echipă.

Am vorbit cu cei din galeria FCSB-ului, m-au încurajat, au spus că sunt alături de mine, mă primesc cu drag și cu brațele deschise și că trebuie să luptăm pentru echipa asta”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului.

Deian Sorescu: „Au fost momente grele la Dinamo, am muncit și pe burta goală!”

Reluând discuția despre suporterii dinamoviști care l-au înjurat după decizia de a semna cu FCSB, unii considerându-l și trădător, Deian Sorescu a ținut să reamintească momentele grele pe care le-a petrecut în Ștefan cel Mare, dar și faptul că a adus un beneficiu financiar clubului, care avea mari probleme economice.

„Clar că m-au durut, poate știți sau nu, au fost momente grele la Dinamo și am muncit pe burta goală. Nu m-a întrebat nimeni de ratele pe care le am, dacă am ce să duc acasă. Ok, suntem fotbaliști, avem salariile poate mai mari, dar să fii plătit la 3-4 luni e totuși greu și să fii înjurat de oricine, așa, să nu știi dacă ai sau nu ce să mănânci acolo, e foarte greu și asta m-a deranjat cel mai mult. Am dat totul, oriunde voi merge voi da totul, de asta nu îmi reproșez nimic, cred că ne-am ajutat reciproc. M-au ajutat și ei pe mine, într-adevăr, dar i-am ajutat și eu, am venit gratis și am plecat cu bani.

Am primit mii de mesaje în ultimele ore, abia am reușit să găsesc numărul mamei că era ziua ei, să îi zic 'La mulți ani'”, a adăugat jucătorul.