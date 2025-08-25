După acel meci, Dan Petrescu a demisionat, fiind înlocuit cu Andrea Mandorlini, iar Louis Munteanu a refuzat să se mai prezinte la antrenamentele echipei.

Louis Munteanu se întoarce la CFR Cluj

Louis Munteanu a dispărut de la CFR Cluj și a lipsit nemotivat de la antrenamentele echipe, deranjat probabil de faptul că cei din conducerea clubului din Gruia nu îi permite să plece în străinătate, în condițiile în care chiar patronul de la CFR Cluj anunța oferte uriașe pentru el.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a declarat că atacantul este sfătuit greșit, aluzie probabil la agentul jucătorului, care, în opinia oficialului din Gruia, încearcă să îl transfere pe Munteanu, doar pentru a obține un comision important în urma mutării.

”În momentul în care apleci urechea și crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci automat poți să ai anumite supărări sau să fii deranjat.

Dar adevărul este unul singur și nu înseamnă că este acela pe care i-l spun unii care au un anumit interes legat de el. Din punctul meu de vedere este dezinformat copilul. Nu sunt obligat să mint, nu vreau să vorbesc despre Louis Munteanu și gata. (...)

În acest moment nu există ofertă concretă, scrisă. Eu știu ce îi povestesc unii, alții? Habar n-am. Pot să controlez ce îi povestesc unii? Și la noi au venit, unii, dacă vă povestesc ce minunății de povești ne-au dat… Ne-au dat tot felul invenții și dacă poveștile alea ajung și la părinți sau la el, îți dai seama…”, a spus Balaj la Fanatik.

Se pare însă că Louis Munteanu s-a răzgândit și a decis să se întoarcă la CFR Cluj, conform GSP. Atacantul ar fi sunat la club și și-ar fi recunoscut greșeala, acceptând și o eventuală sancțiune de 10.000 de euro pentru comportamentul său.

De altfel, se pare că Louis Munteanu va lua parte și la o ședință prin apel video cu finanțatorul echipei, Ioan Varga, care, în acest moment, se află în Africa.

