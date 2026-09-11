Dinamo s-a impus cu 3-1 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a noua a sezonului regulat al Superligii.

Golurile „câinilor” au fost marcate de Daniel Armstrong (26'), Dean Zandbergen (37') și Alberto Soro (45+1'), în timp ce ciucanii au deschis scorul prin Marton Eppel.

Nuno Campos nu se gândește la lupta la titlul în Superliga

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre meciul de la Miercurea Ciuc și s-a arătat mulțumit de reacția pe care au avut-o jucătorii săi.

Cu toate că Dinamo se află pe primul loc în Superliga după nouă etape, Nuno Campos a subliniat că nu se gândește la titlu și își dorește ca formația sa să se concentreze pe fiecare meci.

„Am intrat în meci cu un gol primit, acea lovitură liberă. A fost o reacție foarte puternică a echipei nostre. Ne-am creat ocazii. Am făcut o repriză a doua bună, într-un fel diferit. Am controlat jocul. Am avut meciul în mână tot timpul. Înseamnă că ne facem treaba bine la fiecare meci. Suntem într-un moment bun. Mulți jucători au crescut în acest start de sezon, dar mai este mult de muncă. Îmbunătățim și echipa și jucătorii.

Acum avem timp să ne axăm pe următorul meci, o să pregătim strategia pentru meciul cu Farul. Am spus și ieri că nu ne gândim la titlu, cred că am fost destul de clar”, a declarat Nuno Campos, după Csikszereda - Dinamo 1-3.

Caseta meciului

Csikszereda: Pap - Odor, Szabo, Palmes, Trif (Lima 13’) - Paszka - Czekus, Horvath (Tajti 71’), Nyitra (Toth-Pal 81’), Stahl – Eppel.

Pap - Odor, Szabo, Palmes, Trif (Lima 13’) - Paszka - Czekus, Horvath (Tajti 71’), Nyitra (Toth-Pal 81’), Stahl – Eppel. Antrenor: Laszlo Szabo.

Laszlo Szabo. Dinamo: Bellaarouch – Irimia (Opriş 89’), Pascual, Stoinov, Opruţ – Armstrong (Verreth 71’), Soro (Tarba 79’), Mărginean, Pinto (Hintsa 89’) - Zandbergen, Karamoko (Mazilu 79’).

Bellaarouch – Irimia (Opriş 89’), Pascual, Stoinov, Opruţ – Armstrong (Verreth 71’), Soro (Tarba 79’), Mărginean, Pinto (Hintsa 89’) - Zandbergen, Karamoko (Mazilu 79’). Antrenor: Nuno Campos.

Nuno Campos. Cartonaşe galbene: Paszka 82’ / Pascual 65‘

Paszka 82’ / Pascual 65‘ Arbitri: George Cătălin Roman – Marius Badea, Raul Ghiciulescu – Mihail-Sebastian Lăstun

George Cătălin Roman – Marius Badea, Raul Ghiciulescu – Mihail-Sebastian Lăstun Arbitri VAR: Cătălin Sorin Popa, Claudiu Marcu

Cătălin Sorin Popa, Claudiu Marcu Observator: Ioan Onicaş

Dinamo este lider în clasament, cu 20 de puncte, iar Csikszereda ocupă ultimul loc, cu doar un punct.