Liviu Antal (36 de ani) a fost golgheterul României în sezonul 2013-2014, pe vremea când evolua pentru FC Vaslui. Atunci, atacantul care evoluează în prezent pentru Zalgiris Vilnius, în Lituania, a avut 15 reușite.



Recent, atacantul a avut parte de un moment special în Lituania, după ce a depășit borna de 100 de goluri marcate pentru Zalgiris și a fost desemnat ”jucătorul sezonului” de către fanii echipei. Aceștia i-au pregătit o coregrafie specială, iar despre acest subiect Antal a vorbit pe larg într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.



Liviu Antal, despre trofeul său de golgheter: ”Chiar nu mai contează”



Cât despre cazul trofeului său de golgheter, Antal pare să-și fi luat gândul. Se mândrește, totuși, că a reușit acea performanță într-un sezon dominat autoritar de FCSB.



„Este o poveste din trecut... până la urmă, mă bucur că am realizat și acea performanță în România, cu acele performanțe rămân toată viața, indiferent dacă am primit sau nu acel trofeu. În acel moment, au fost unele schimbări, deci până la urmă nu mai contează.



Nu cred că mai e cazul să vorbim de acel trofeu. Au trecut atâția ani și chiar nu mai e cazul”, a spus Antal, în exclusivitate pentru Sport.ro.

