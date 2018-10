ULTIMA ORA | Inca o echipa din Romania a intrat in insolventa! Datoria clubului a ajuns la 500.000 lei

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Dacia Unirea Braila a declansat procedura de insolventa, iar Tribunalul Braila a admis pe 1 octombrie cererea clubului brailean din liga a doua, care urmeaza sa depuna spre aprobarea judecatorului sindic un plan de reorganizare fezabil si realist.

"Avand in vedere multiplele semnale de alarma privind subfinantarea clubului nostru, pe care le-am transmis in ultima perioada, semnale, care, din pacate, nu au condus pana acum la o rezolvare a problemei, Consiliul Director al ACS Dacia Unirea Braila a hotarat sa apeleze la calea legala de protejare a intereselor clubului, prin depunerea, saptamana trecuta, catre Tribunalul Braila, a unei cereri de intrare in insolventa. Pe cale de consecinta, Tribunalul Braila, in sedinta din 01.10.2018, a admis cererea de intrare in insolventa, cu administrator judiciar CII Lazar Mihaela, urmand ca in termenul prevazut de Legea 85/2014 sa depunem spre aprobarea judecatorului sindic un plan de reorganizare, fezabil si realist", se arata intr-un comunicat de presa al clubului brailean.

Comunicatul de presa, semnat de Valentin Avramescu, presedintele Consiliului Director si administrator special al Dacia Unirea Braila, mai contine si precizarea ca miercuri, 3 octombrie, este programata sedinta extraordinara a Consiliului Director, ocazie cu care va fi analizata situatia clubului si va fi propus un set de masuri de eficientizare a activitatii pe termen scurt si mediu.

In sedinta Consiliului Director, pe langa subiectul insolventei, se va face si o analiza sportiva a activitatii de pana acum a echipei si se vor trage ultimele concluzii asupra lucrurilor promise si facute pana acum de managerul Cristian Hossu, care anunta in vara acestui an ca obiectiv de clasare intre locurile 5-10 in Liga a II-a.

Dacia Unirea Braila, echipa infiintata in 1919, se confrunta de mai bine de cinci ani cu o continua stare de incertitudine financiara, dupa ce proiectul depus la Consiliul Judetean a fost respins, iar din partea Primariei a fost avut alocat un buget mult mai mic decat nevoile echipei.

Clubul brailean nu are, la acest moment, datorii la bugetul statului, iar suma pe care o datoreaza catre furnizori si catre jucatorii care au evoluat in sezoanele precedente la echipa se ridica la circa 500.000 de lei.

Dacia Unirea Braila ocupa ultimul loc (20) in Liga a II-a, dupa 9 etape disputate, cu doar 4 puncte.