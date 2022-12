"De ce mi-a fost teamă nu am scăpat". Unde consideră Toni Petrea că s-a pierdut meciul cu CFR Cluj

Fundaşul croat Denis Kolinger (minutul 17) a deschis scorul cu capul, în urma unui corner executat de Ciprian Deac, iar Cristian Manea (minutul 80) a închis tabela, din penalty, după ce Tiberiu Căpuşă l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila.

Campioana a reuşit a patra sa victorie consecutivă în campionat, în timp ce Chindia Târgoviște a încheiat o serie de opt meciuri fără înfrângere, cinci victorii şi trei egaluri, toate cu Anton Petrea pe banca tehnică. CFR Cluj a câştigat şi în tur cu scorul de 2-0.

Ce a declarat Toni Petrea după înfrângerea cu CFR Cluj

"Ştiam forţa acestei echipe. Stilul de joc. De ce mi-a fost teama nu am scăpăt. Am luat goluri din faze fixe. Nu ne-am închis, am încercat tot timpul să punem probleme, că doar aşa poţi să speri la ceva. Am încercat... A venit acel penalty, 2-0 şi cam asta a fost. Felicit echipa CFR-ului pentru victorie, dar şi noi cred că am avut o replică bună.

Nu sunt adeptul să vorbim la cald, i-am încurajat, cred că am făcut un joc destul de bun. Noi nu am avut inspiraţie la finalizare, dar jocul chiar m-a mulţimit uneori... Avem meciuri destul de dificile. Mai avem un meci de cupă miercuri... E luptă foarte strânsă, atât în partea de sus a clasament, cât şi pentru play-out", a declarat Toni Petrea după meci.