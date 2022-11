Toni Petrea, pregătit de confruntarea cu FCSB: „Poate să conteze chestia asta”. La ce s-a referit antrenorul Chindiei

Chindia Târgoviște se va confrunta cu FCSB pe 10 decembrie, după ce va disputa restanța cu Universitatea Craiova (29 noiembrie), meciul cu CFR Cluj (4 decembrie) și jocul cu FC Hermannstadt din Cupa României (7 decembrie), iar Toni Petrea se pregătește deja de partida cu gruparea din Berceni.

În acest sens, antrenorul formației din Târgoviște a precizat că își dorește s-o învingă pe FCSB, evidențiind că a fost tehnician acolo și că s-ar putea folosi de chestia asta în favoarea sa.

„Nu, n-am nicio problemă pentru meciul cu FCSB. De ce să-mi fie greu? Am fost acolo, bine ați spus am fost, acum sunt la Chindia, mă concentrez la ce am de făcut aici. Normal că mă leagă ceva de FCSB, am o afinitate, dar totul se schimbă. E meci Chindia – FCSB, eu sunt la Chindia și vreau să câștig.

Ar putea conta că-i știu pe jucătorii de la FCSB, dar au un lot destul de numeros și valoros și pot alinia mai multe formule de joc. Acum depinde și de ceea ce-și doresc ei. Îi știu pe majoritatea dintre ei, că au mai apărut jucători pe care eu nu i-am prins, și știm ce calități au, dar pot spune că știu și punctele mai puțin forte”, a spus Toni Petrea, potrivit Fanatik.

Chindia Târgoviște, în această stagiune

După 18 etape, însă cu un meci în minus față de celelalte competitoare, Chindia Târgoviște se află pe locul 11 în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte. Formația dirijată de Toni Petrea a înregistrat până acum cinci victorii, cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

În următoarea partidă, Chindia va juca restanța din etapa a șasea cu Universitatea Craiova marți, 29 noiembrie, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă LIVE TEXT pe www.sport.ro.