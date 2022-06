UPDATE: Gigi Becali a oferit primele declarații la conferința de presă în cadrul căreia Dawa a fost prezentat la FCSB.

„Dawa a semnat cu FCSB pentru două + trei sezoane, suma de transfer o știți de la Iftime, salariul lui, cât a vrut el. O clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Așa pun eu!”, a spus Becali.

„El a zis că are încredere și gata! Am avut o convenție cu Rotaru că el dacă vrea un jucător, eu să nu mă bag! Da, mă țin de cuvânt, au stat trei săptămâni, i-a făcut Botoșaniul un ultimatum, i-am spus că nu mă bag. Într-o seară m-a sunat finul meu care mi-a spus că impresarul lui Dawa negociază cu CFR și i-am spus că decât să-l ia CFR, îl iau eu! Atunci am semnat, pe loc! Nu vreau să risc”, a mai spus patronul FCSB.

„Nimeni nu dă cu capul în fața lui! Cum era Szukala, nimeni nu dă dădea capul în fața lui. Dawa e foarte puternic, mai puternic decât Szukala. Sunt jucători care, când vin la noi, scad. El va fi mai bun la noi decât la Botoșani!”, a mai adăugat Becali.

Camerunezul a fost surprins astăzi la palatul patronului de la FCSB, astfel că se așteaptă ca fundașul să ia, cât mai repede, o decizie cu privire la viitorul său. Dawa nu duce lipsă de oferte. Presa din Italia a scris că fundașul este dorit în Serie A și Serie B.

Chiar dacă Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, s-a opus transferului lui Dawa, Becali îl vrea în continuare pe jucătorul pe care Valeriu Iftime e în stare să parieze că va impresiona la FCSB.

Joyskim Dawa (nouă selecții în naționala Camerunului) trebuia să ajungă la FCSB din iarnă, însă cele două părți nu s-au înțeles în privința detaliilor financiare. Iftime solicita 800.000 de euro, dar Becali nici n-a vrut să audă de suma considerată prea mare.

”Am văzut descrierea făcută de Ilie Dumitrescu lui Dawa. Că e puternic, că dă cu capul şi că e foarte bun pe construcţie. Aici nu e aşa. L-am văzut eu pe construcţie şi are probleme mari de tot. A fost o discuţie mai veche”, a spus, printre altele, Mihai Stoica la Orange Sport

Joyskim Dawa a fost om esențial pentru FC Botoșani în sezonul trecut. Echipa lui Valeriu Iftime nu a reușit accederea în play-off și a terminat pe locul secund în play-out, după Sepsi.

Dawa a strâns sezonul trecut 31 de meciuri și a marcat patru goluri pentru Botoșani.

Dawa este cotat la 650.000 de euro, conform Transfermarkt