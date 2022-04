Printre altele, Olaru a vorbit și despre accidentarea din meciul cu CFR Cluj, din ultima etapă. ”A fost un roșu meritat”, a spus mijlocașul FCSB-ului, despre cartonașul roșu încasat de Susic, care a primit trei etape de suspendare.

Darius Olaru: ”A fost un roșu meritat, a fost o intrare dură”

„Nu cred că i-am umiliat, am încercat să ne facem jocul. Cred că în ultimul timp am reușit să-mi ajut echipa prin cifre, cu goluri și assist-uri. Încerc să cresc în evoluții de la meci la meci și cine știe, pe viitor. Nu am intrat prea bine în meci, au reușit să pună mai multă presiune pe noi. Noi nu făceam presiunea bine, dar cred că ne-am făcut jocul ușor după ce am reușit să marcăm.

Am văzut și eu că a primit trei etape, eu cred că a fost un roșu meritat, a fost o intrare dură. Pe moment chiar nu mi-am simțit piciorul, dar când am mers la spital și am făcut radiografie am știut că nu a fost nimic grav. Noi încercăm să gestionăm cât mai bine această presiune, dar încercăm să creștem în evoluții și să obținem victoria la fiecare meci”, a punctat Olaru.

În urma acestei partide, FCSB a ajuns la 46 de puncte și este la două puncte în spateleliderului CFR Cluj. Farul rămâne pe cinci, cu 28 de puncte.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe teren propriu, cu FC Argeș, iar Farul se va deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR.

FCSB se poate lăuda cu un golaveraj bun în play-off. Are al doilea cel mai bun atac, cu 14 goluri, după cel al Universității Craiova, care are 16, dar și cea mai bună apărare, cu doar patru goluri primite.