Atacantul în vârstă de 25 de ani a devenit ținta atacurilor fostului internațional după o decizie neinspirată luată în prima repriză a duelului de la Mioveni. În minutul 39, la scorul de 1-0 pentru piteșteni, Bîrligea a scăpat singur spre poartă, dar a ales să finalizeze individual, șutând în portarul Lazar, deși Florin Tănase se afla într-o poziție mult mai bună.



Basarab Panduru a susținut că această atitudine nu este o noutate în jocul vârfului roș-albaștrilor, ci o trăsătură constantă a stilului său.



„Capul în pământ”



„Pandi” a explicat că Bîrligea are tendința de a ignora soluțiile oferite de coechipieri, fiind focusat exclusiv pe obiectivele personale, chiar și atunci când situația cere altruism. Fostul internațional a subliniat că frustrarea lui Tănase, care venea lansat din spate, este perfect justificată.



„Pe mine nu mă miră. Asta e Bîrligea, tot timpul face aşa. Tot timpul face aşa, trage la poartă, îşi vede de treaba lui. Tot timpul a făcut la fel, nu doar acum. (...) Tănase vine din spate, el e deja cu capul în pământ. Asta e el”, a spus Basarab Panduru.



FCSB a început anul 2026 cu stângul, pierzând primul meci oficial. În urma acestui rezultat, campioana a rămas pe locul 9, cu 31 de puncte, situația locului de play-off devenind tot mai incertă, în timp ce FC Argeș a urcat pe poziția a cincea.

