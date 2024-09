Dorit și de Rapid, Daniel Bîrligea a juns în cele din urmă la FCSB, după ce campioana României a plătit 2.5 milioane de euro pentru serviciile acestuia. CFR Cluj va beneficia de 15 procente dintr-un viitor transfer + fotbalistul nu va putea evolua împotriva ardelenilor pentru următorii cinci ani

Daniel Bîrligea a rupt tăcerea despre transferul său la FCSB: ”Altul era planul CFR-ului”

Daniel Bîrligea a evidențiat că planul CFR-ului era să-l vândă în străinătate, doar că mutările nu s-au concretizat în cele din urmă. De asemenea, atacantul a mărturisit și că FCSB a fost primul club care s-a interesat de serviciile lui.

”Planurile CFR-ului erau să mă vândă afară, în Europa, doar că nu s-au găsit acordurile. Eu am încredere în mine, ştiu ceea ce pot şi cred că aici pot să fac mult mai bine decât ceea ce am făcut la CFR pentru că e o echipă munceşte foarte mult pe faza ofensivă şi cred că mă poate ajuta mult mai mult să mă dezvolt, să am am mai multe ocazii să creez mai mult.

În primul rând au fost mai decişi, m-au sunat mai repede, au fost foarte rapizi, mi-au spus 'te vrem' şi nu s-au lungit, au fost direcţi, scurt şi la obiect. Am venit aici pentru suporteri, pentru climat, pentru că tot clubul e foarte important şi organizat şi, cu siguranţă, şi pt Europa”, a spus Daniel Bîrligea, citat de OrangeSport.

Fotbalistul brăilean este cotat în clipa de față la 1.6 milioane de euro de site-urile de specialitate. Pentru FCSB urmează chiar meciul cu CFR Cluj, astfel, debutul lui Bîrligea la campioana României se va amâna.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Daniel Bîrligea (CFR Cluj / 2.5 milioane de euro), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), William Baeten (FCU Craiova / 300.000 de euro), Mihai Popescu (FCV Farul / 250.000 de euro), Florin Tănase (Al Okhdood / gratis), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Florinel Coman (Al Gharafa / 5.25 milioane de euro), Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis), Cătălin Gogor (Șelimbăr / gratis), Eduard Rădăslăvescu (Farul / gratis), Dan Spătaru (Chiajna / gratis), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Alexandru Maxim (Voluntari / împrumutat)