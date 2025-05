În ultimele zile, au fost vehiculate mai multe variante în legătură cu antrenorul care îl va înlocui pe Șumudică. S-a vorbit despre instalarea unui tehnician străin, dar și despre numirea lui Daniel Pancu, actualul selecționer al naționalei de tineret.

Gigi Becali: ”Mie îmi place ca antrenor Pancu!”

Gigi Becali l-a întrebat pe Dan Șucu despre antrenorul care va fi numit pe banca lui Rapid, însă patronul formației din Giulești a preferat să păstreze secretul deocamdată.

Acționarul majoritar de la Rapid s-a interesat de părerea lui Gigi Becali în legătură cu această temă, iar patronul de la FCSB i-a mărturisit că îl consideră pe Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21, un antrenor potrivit pentru gruparea giuleșteană.

”Eu l-am întrebat, dar nu mi-a zis ce o să facă. A zis: ’Tu ce părere ai?’. I-am zis: ’Bă, părerea mea e ăsta, de care știu că e rapidist și care niciodată nu s-a dezis de Rapid e Pancu’. Dar, nu știu, practică. Am zis eu: ’În teorie, ce văd la televizor, ce vorbește, băiat deștept, știe fotbal Pancu’. El a zis: ’Pe hârtie, dar în practică?’.

E posibil (n.r. ca Șucu să aducă un antrenor italian la Rapid). Mie îmi place ca antrenor Pancu. Le știe, văd că vorbește frumos. Eu nu zic la mișto. Eu nu știu, nu i-am dat sfat”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Daniel Pancu: ”Nu am luat legăturra cu nimeni de la Rapid!”

Prezent la Digi Sport, Pancu a fost întrebat direct, dacă va merge, la Rapid, în locul lui Șumudică. Antrenorul a mărturisit că nu a discutat deocamdată cu șefiii Rapidului.

”Nu am luat legătura cu nimeni de la Rapid. Sunt într-un moment în care gândurile mele sunt total în altă direcție. Aseară, m-am întors în Austria, am fost să văd unde vom face antrenamentele în acele 10 zile, am văzut și hotelul. A

colo, vom sta în cantonamentul dinainte de Euro. Ipotetic, nu pot să discut despre nimic, ce ar fi, cum ar fi. Și, oricum, mai am 4 zile să mă decid la lot. Sunt în acea perioadă urâtă a antrenorilor, în care nu prea poți să dormi. Dacă te uiți la adversarii de la Euro, nu mai dormi deloc“, a spus Pancu.