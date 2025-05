Rapid a încheiat conturile cu Marius Șumudică. Anunțul oficial a fost făcut ieri, după cum sport.ro a scris aici.

De acum încolo, rămâne de văzut cine va prelua formația giuleșteană pentru sezonul 2025-2026. Și primul nume care s-a „rostoglit“ în presă a fost cel al lui Daniel Pancu (47 de ani). La prima vedere, această opțiune pare una surprinzătoare, în condițiile în care fostul atacant se pregătește de Euro 2025 cu naționala de tineret. România U21 va întâlni Italia U21 (11 iunie), Spania U21 (14 iunie) și Slovacia U21 (17 iunie), primele două clasate din grupa A urmând să avanseze, în sferturi.

Și, totuși, Pancu la Rapid e o mutare posibilă, în condițiile în care, după Euro 2025 (11-28 iunie), actualul selecționer al naționalei de tineret poate încheia conturile cu FRF. În acest context, prezent la Digi Sport, Pancu a fost întrebat direct, dacă va merge, la Rapid, în locul lui Șumudică.

„Nu am luat legătura cu nimeni de la Rapid. Sunt într-un moment în care gândurile mele sunt total în altă direcție. Aseară, m-am întors în Austria, am fost să văd unde vom face antrenamentele în acele 10 zile, am văzut și hotelul. Acolo, vom sta în cantonamentul dinainte de Euro. Ipotetic, nu pot să discut despre nimic, ce ar fi, cum ar fi. Și, oricum, mai am 4 zile să mă decid la lot. Sunt în acea perioadă urâtă a antrenorilor, în care nu prea poți să dormi. Dacă te uiți la adversarii de la Euro, nu mai dormi deloc“, a spus Pancu.