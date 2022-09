Tehnicianul a explicat că nu și-a dorit să plece de la CFR Cluj și nici patronul nu ar fi vrut să îl dea afară. Petrescu a spus că scandalul ar fi fost pornit de alte persoane din afara clubului, care au interesul ca formația din Gruia să nu câștige campionatul.

Dan Petrescu s-a enervat în direct la TV: "Nu mai vorbesc cu tine! Ce întrebare e asta?"

În cadrul intervenției de la Orange Sport, Dan Petrescu a avut două momente în care a părut iritat. Mai întâi când moderatorul emisiunii i-a adresat mai multe referitoare la relația sa cu patronul Neluțu Varga.

"Nu-mi place că insistăm. Eu nu mai vorbesc cu tine pentru că vorbim pe același subiect. Ai spus că vorbim despre altceva. N-are rost să mai continuăm și să mai vorbim de lucrul ăsta. Eu sunt antrenorul lui CFR", a spus Dan Petrescu.

Ulterior, tehnicianul a fost întrebat dacă este de părere că are un lot mai slab la CFR Cluj decât cel din primul mandat în Gruia.

"Asta e o întrebare... ce întrebare e asta? Erau alți jucători acum cinci ani, Dan Petrescu e același, eu antrenez la fel, eu nu m-am schimbat. Dacă zici că ăștia sunt mai slabi, vrei să pui presiune pe ei sau ce? Nu e o întrebare corectă, părerea mea", a fost răspunsul lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Plec dacă voi fi dat afară sau vine o echipă din Anglia și îmi plătește clauza"

Dan Petrescu a a explicat că va pleca de la CFR Cluj doar dacă va fi dat afară sau dacă o echipă importantă își va permite să îi plătească clauza de 400.000 de euro pentru a-l aduce în funcția de antrenor. Tehnicianul a menționat campionatul Angliei, visul său fiind acela de a antrena în Premier League.

"Eu nu vreau să plec de la CFR. Dacă cei din conducere vor considera că nu am rezultatele necesare, nu pot să decid eu. Eu am contract doi ani, vreau să duc până la capăt. Dacă voi fi dat afară sau vine o echipă din Anglia și îmi plătește clauza... știți bine că am avut o clauză de 400.000 când a venit echipa națională.

Clauza e și invers. Dacă voi fi dat afară, clubul trebuie să plătească 400.000 de euro. Eu nu vreau să plec de la CFR. Dacă ei consideră că nu mai sunt bun, trebuie să plătească această sumă, e foarte simplu. Și antrenorii de dinaintea mea au făcut la fel", a declarat Dan Petrescu.