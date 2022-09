Dan Petrescu, intervenție în forță la TV: "Sunt unii care vor să plec de la CFR! Toată lumea știe că iau campionatul dacă rămân"

În ultima săptămână, Petrescu s-a arătat nemulțumit că nu are parte de sprijinul conducerii și a spus că este gata să plece dacă se dorește acest lucru și va primi clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro.

Dan Petrescu: "Eu sunt antrenorul lui CFR până mă vor da afară. Nu voi pleca de aici!"

De partea cealaltă, patronul Neluțu Varga a avut mai multe discursuri dure la adresa lui Petrescu, criticând stilul de joc al echipei, dar și anumite declarații făcute de tehnician.

În cele din urmă, CFR Cluj a emis un comunicat în care a anunțat că părțile vor continua colaborarea, iar Dan Petrescu va rămâne antrenorul echipei. Tehnicianul a ținut să facă clarificări și a explicat că există anumite persoane, "nu din club", care îl vor plecat de la echipă.

Petrescu a repetat că va pleca de la CFR Cluj doar dacă va fi dat afară și i se va plăti clauza sau dacă o echipă puternică va achita suma respectivă, de 400.000 de euro, pentru a-l aduce în funcția de antrenor.

"Am fost foarte bolnav. Acum sunt mult mai bine. Am făcut și azi testul la club, mi-a ieșit negativ. Primul l-am făcut singur, al doilea cu doctorii, mi-au zis că a fost negativ. Cred că e o răceală.

Exact lucrul ăsta îl gândesc și eu. Nu știu de ce s-a făcut mare scandal. Eu n-am zis că vreau să plec de la CFR, patronul n-a vrut să mă dea afară. Cred că cineva a vrut să arunce o informație. Chiar n-am înțeles. Eu, fiind și bolnav zilele astea, n-am vrut să vorbesc, deși m-a sunat multă lume. N-am înțeles nimic din ce a fost. Eu nu vreau să plec de la CFR. Dacă cei din conducere vor considera că nu am rezultatele necesare, nu pot să decid eu. Eu am contract doi ani, vreau să duc până la capăt. Dacă voi fi dat afară sau vine o echipă din Anglia și îmi plătește clauza... știți bine că am avut o clauză de 400.000 când a venit echipa națională. Clauza e și invers. Dacă voi fi dat afară, clubul trebuie să plătească 400.000 de euro. Eu nu vreau să plec de la CFR, dacă ei consideră că nu mai sunt bun, trebuie să plătească această sumă, e foarte simplu. Și antrenorii de dinaintea mea au făcut la fel.

De la ce am spus până la a pleca de la echipă e departe. Fiecare antrenor zice pe la conferință câte ceva. Asta nu înseamnă că trebuie să-l dea afară sau să plece de la echipă. Aici vorbește un antrenor care cred eu că e cel mai titrat în fotbalul românesc. Nu mai există un antrenor acum cu rezultatele mele. Era normal să am acea reacție. Pentru mine a trecut. Lucrurile sunt clare. Eu sunt antrenorul lui CFR până când patronul decide că nu mai sunt. La orice club din lume există un contract. Nu scrie în contract că trebuie să iau campionatul, să fiu în primele 5 sau grupe. Acolo scrie că am salariu și primesc bonusuri dacă ajung în Champions League, Europa League sau Conference League. E un contract făcut de club și Dan Petrescu, nu l-a invitat nimeni. E un contract care trebuie respectat de club. Eu sunt de dimineață până seară la CFR. De ce trebuie eu să plec de la clubul ăsta? Sunt unii care vor să plec, dar nu de aici, din club. S-au plictisit să câștige CFR. Voi știți că dacă rămân eu ia campionatul, toată lumea știe! E posibil să fie și locul 2 sau 3, dar șansele sunt mici. Toată lumea face aceste presiuni ca să plec eu de aici. A fost pornită din exterior, asta este.

Patronul poate să zică ce vrea, el e patron. Ce pot să fac eu dacă e nemulțumit de cum joacă echipa? Pe mine nu mă fac praf unii mari moderatori? E democrație, să zică ce vrea. Patronul are voie, eu am voie să zic ce vreau eu, iar restul e cancan.

Eu sunt antrenorul lui CFR până mă vor da afară. Nu voi pleca de aici. Doar dacă va veni o echipă foarte mare. Voi fi de dimineață până seara aici. Dacă altcineva nu vrea, patronul e liber să facă ce vrea", a spus Dan Petrescu, la Orange Sport.

Discuție între reporterul Pro TV, Constantin Toma, și Neluțu Varga, în urmă cu trei zile

Vi s-ar părea normal ca și domnul Petrescu să renunțe la acea clauză pe care o are?

Da, bineînțeles, dacă dorește să plece! Sigur!

Variantele de rezervă sunt antrenori cu nume mari din România?

Nu din România, nu!

Deci nu sunt români?

Nu! Ne-am gândit ca în cazul în care va fi o despărțire să avem totuși soluții. Să vină sa-mi explice situația reală, care este problema echipei de nu joacă la asteptarile noastre. Sa nu vina sa-mi povesteasca numai ca el a jucat dar arbitrii l-au furat. Asta e o vrajeala! Eu nu mai admit asemenea prostii!

S-au plâns jucătorii?

Păi mai sunt care se plâng.