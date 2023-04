Alex Ioniță, pus la punct de Daniel Pancu după declarațiile surprinzătoare făcute la finalul meciului cu Sepsi

Fostul rapidist a dezvăluit că a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Ioniță imediat după declarațiile făcute de acesta la TV, pentru a-i transmite că a greșit.

„Chiar vorbeam cu cineva foarte apropiat de el. I-am dat mesaj la 5 secunde după ce am văzut declarația. Nu e OK, practic îi spui antrenorului să te scoată din echipă.

Nu a fost OK, la 5 secunde după ce l-am văzut i-am trimis cuiva un mesaj, unei persoane care ține foarte mult la el”, a spus Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

Declarațiile lui Ioniță, care l-au contrariat pe Pancu

„Eu unul am jucat foarte slab, îmi pare rău pentru suporterii care au venit atâția kilometri. Cred că suntem într-un moment în care nu ne regăsim sub nicio formă.

Îmi doresc să-mi ajut echipa, să marchez, dar nu știu, nu pot să-mi explic ce se întâmplă. Atât pot momentan, ăsta sunt, îmi pare rău.

Are (n.r. - Adrian Mutu) toate motivele acum să nu mă bage. Când n-am mers să-l salut, am considerat că aveam dreptate atunci, pentru că jucam OK, dar acum are tot dreptul să nu mă mai bage să joc, pentru că am evoluat foarte slab”, a spus Ioniță după meciul cu Sepsi OSK.