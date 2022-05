În penultima etapă a sezonului, FCSB s-a încurcat cu FC Voluntari, 2-2, pe Arena Națională, elevii lui Toni Petrea (47 ani) fiind obligați să câștige pentru a juca ultima partidă cu CFR, cu titlul pe masă, la Buzău. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat, iar clujenii s-au impus în fața Universității Craiova, 2-1, și au acumulat cele 3 puncte de care aveau nevoie pentru a deveni matematic campioni.

Andrei Burcă (28 ani) a mărturisit că vizionat egalul FCSB-ului cu Voluntari în camera de hotel și că golul lui Cristian Costin (23 ani) a produs o adevărată nebunie în rândul clujenilor. Însă, surprinzător, Dan Petrescu (54 ani) nu a urmărit partida contracandidatei la titlu, fiind interesat de jocul Romei cu Venezia, 1-1.

Andrei Burcă: „Ne-am bucurat foarte mult, am ieșit toți pe hol!”

„Eu nu sunt ipocrit. Întodeauna mă uit la meciurile contracandidatelor, pentru că vreau să văd cum joacă, să știu la ce mă aștept când joc contra lor. Și în al doilea rând, e în interesul meu să se încurce. Cine îmi spune mie că celalalte echipe nu se uită la noi și nu vor să ne încurcăm, înseamnă că sunt ipocriți și mint.

Ne-am strâns câțiva într-o cameră, eram 3-4 camere. A fost nebunie! Cel puțin, la 2-2, a căzut hotelul. Mai ales la sfârșit, după. Mai erau 3-4 minute, știm cum FCSB poate să câștige în prelungiri. Chiar ne-am bucurat foarte mult, am ieșit toți pe hol.

Mister, am vorbit cu el a doua zi dimineață, mi-a spus: 'Bă, dar ce ați făcut aseară?'. Am zis: 'Păi, Mister, ne-am bucurat și noi. 'Păi, nu știu, că eu mă uitam la Roma. Nu pot să mă uit la meciurile rivalei', 'Stai liniștit, Mister, ne-am bucurat noi. După am intrat într-o cameră 4-5 jucători, am discutat și am zis că mi s-a oferit această șansă și nu trebuie să o ratăm'.

Cred că două etaje erau ale noastre, dar ne cerem scuze pe această cale. Dar, în același timp, sunt convins că dacă sunt clujeni sau oameni care țin cu CFR s-au bucurat”, a declarat Andrei Burcă pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.