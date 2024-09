CFR Cluj a ajuns la trei înfrângeri în acest sezon, toate pe teren propriu. Unii suporteri ai formației din Gruia i-au cerut demisia lui Dan Petrescu după ce UTA Arad a dus scorul la 3-1.

Dan Petrescu: " Toată lumea spune că FCSB e favorită la titlu, dar mai întâi trebuie să ajungă în play-off"



După meci, Dan Petrescu a anunțat că exclude varianta unei plecări de la CFR Cluj și spune că obiectivul său este acela de a prinde play-off-ul. De asemenea, tehnicianul spune că nu mai puțin de 10 echipe se bat pentru top 6, iar FCSB, ajunsă pe locul 14 și considerată "favorită la titlu de toată lumea", "trebuie să ajungă în play-off mai întâi".



"Eu am fost mereu apreciat când nu am fost aici, voi știți asta. Asta e, trebuie să acceptăm orice, eu accept, dar în niciun caz nu mă gândesc la așa ceva. Eu am un contract, vreau să scot maxim din echipa asta, sper să reușesc obiectivul de a merge în play-off, iar după să ne batem pentru alte obiective.



FCSB e în spatele nostru, de exemplu. Toată lumea spune că e favorită la titlu, dar trebuie să ajungă întâi în play-off. La fel și noi. Ca să ne batem la titlu trebuie să ajungem în play-off. Respect ce au zis fanii, n-am ce să zic. Ăsta e CFR Cluj. Eu am contract aici și în niciun caz nu voi pleca", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu, după CFR Cluj - UTA Arad 1-3: "Din 16 echipe, cred că cel puțin 10 se vor bate până la final să ajungă în play-off"



La conferința de presă de după joc, Dan Petrescu a dat vina pe numeroasele greșeli individuale ale jucătorilor săi. Antrenorul anunță însă că nu are de gând să demisioneze de la CFR Cluj, iar obiectivul său rămâne calificarea în play-off.



"E o perioadă în care nu vrea să iasă nimic. Nu putem să spunem că nu jucăm fotbal și că nu avem ocazii. Iar am dat 25 de goluri, cu Sibiul am dat tot 25. Degeaba avem ocazii. Măcar cei de la Sibiu n-au avut nicio ocazie. UTA a avut trei ocazii și a dat trei goluri, mai rar! Bravo lor, au fost inspirați, iar portarul nostru n-a fost într-o zi bună. S-au făcut greșeli mari și pe greșeli individuale am pierdut. Nu putem să spunem că am suferit în atac pentru că am avut foarte multe ocazii. Pe faza defensivă am făcut prea mari greșeli, iar UTA le-a exploatat la maxim.



Nu putem să dăm vina pe Deac. El a pierdut mingea la mijlocul terenului, până la poartă mai sunt 50 de metri. Eu cred că și fundașul a stat rău, portarul putea să stea și el în poartă și să aștepte. Nu putem să dăm vina pe Deac pentru primul gol. Sunt convins că Deac va face ceva la următorul joc să câștigăm.



E clar că e un moment greu pentru noi. Va fi o săptămână grea până la meciul cu Iași. Trebuie să muncim, să câștigăm, apoi vine pauza pentru meciurile naționalelor. Trebuie să rămânem în primele 6, ăsta va fi obiectivul. Din 16 echipe, cred că cel puțin 10 se vor bate până la final să ajungă în play-off", a mai spus Dan Petrescu.