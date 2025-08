CFR Cluj vine după calificarea norocoasă în turul 3 preliminar din Europa League, după 1-0 contra elvețienilor de la Lugano, meci decis după două reprize suplimentare. Dan Petrescu este îngrijorat în continuare de numeroasele probleme de lot.

Dan Petrescu: "Nu m-am bucurat nici măcar o oră după calificarea contra lui Lugano"



Mohammed Kamara, Lindon Emerllahu, Karlo Muhar și Simao Rocha sunt cei 4 jucători importanți de la CFR Cluj care sunt indisponibili la CFR Cluj.



"În Elveția am avut un meci intens, mai ales că a fost pe sintetic. Nu ne-am revenit, a venit meciul cu FC Argeș, în care am schimbat toată echipa și n-a mers. A venit meciul retur, unde am alergat mai mult după minge, au alergat băieții câte 15-16 kilometri. Pe cuvânt, nu m-am bucurat nici măcar o oră după calificare pentru că știam că vine meciul cu Craiova, iar soluțiile sunt puține din cauza accidentărilor.



Acum, când vor veni jucătorii, îi voi lua individual pe fiecare să vedem cum se simt și voi vorbi cu doctorul. Trebuie să jucăm cu cât mai mulți jucători care au jucat. Trebuie să ne gândim și să nu-i accidentăm. Camora, la 38 de ani, a jucat 120 de minute. A alergat 15 kilometri și sunt sigur că vrea să joace. Djokovic, 36 de ani, și el vrea să joace. În același timp, nici nu vrem să-i pierdem pentru că avem traseu lung", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Doi-trei jucători ne-au driblat. Eram siguri că vor veni la CFR"

CFR Cluj a oficializat 12 transferuri în această vară, iar următorul va fi cel al mijlocașului francez Tidiane Keita (28 de ani), de la Petrolul Ploiești, pentru 400.000 de euro. Dan Petrescu spune că echipa are nevoie în continuare de întăriri, în condițiile în care au apărut accidentări serioase în lot, însă susține că anumiți jucători "au driblat-o" pe CFR.



"N-are nimeni nicio vină. Nici clubul, nici patronul, nici eu. Pur și simplu au fost accidentările, iar câțiva jucători ne-au driblat. N-aș vrea să dau nume, dar sunt doi-trei jucători. Nu mă refer la Edjouma, ci la alții. N-au venit aici, ci au mers la alte echipe, deși noi eram siguri că vin aici.

Patronul a colaborat mereu, a vrut mereu. Și azi, dacă îi zic de un jucător, vrea, dar eu vreau să văd jucătorul și să-l aleg. Am înțeles că a venit Keita de la Petrolul, dar aștept să-l văd, să fie oficial jucătorul CFR-ului", a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu: "În niciun caz nu va juca Andrei Cordea. Edjouma ar fi jucat sută la sută"



La CFR Cluj a sosit recent și Andrei Cordea, fostul jucător de la FCSB, care a evoluat în Arabia Saudită în ultimele sezoane. Dan Petrescu spune că este exclus ca noua achiziție să joace împotriva Universității Craiova.



Petrescu a spus însă că situația ar fi stat diferit în cazul în care Malcom Edjouma semna cu CFR Cluj. Formația din Gruia l-a dorit pe mijlocașul intrat pe lista neagră la FCSB, însă transferul a picat.



"Când vor veni jucătorii, sunt convins că voi fi și eu mulțumit. Trebuie să poată să joace Cordea, Keita, Emmerlahu, Kamara. Atunci, da! Ar fi culmea să mai fac gălăgie. Trebuie să am jucătorii la dispoziție și vom face ca anul trecut.



Minute pentru Cordea mâine? Nu, în niciun caz pentru că s-ar rupe. El de abia va da testul fizic mâine. Ar fi ceva exagerat. El vine după două luni de stat. Lui Keita nu trebuie să-i mai dau nimic pentru că a jucat ieri. La fel, dacă venea Edjouma, juca sută la sută, dar la jucătorii care vin de acasă trebuie să ai răbdare cu ei", a mai spus Petrescu.