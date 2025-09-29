La finalul meciului, Damjan Djokovic s-a declarat dezamăgit de faptul că Andrea Mandorlini a decis să îl scoată din teren la pauză, în contextul în care el a fost cel care a deschis scorul în prima repriză.

Damjan Djokovic, supărat pe Mandorlini: ”Next question!”

Djokovic a atras atenția cu privire la problemele defensive ale echipei din Gruia și a încercat să găsească explicații pentru parcursul slab al feroviarilor din această stagiune. Ddjokovic a vorbit în principal despre transferul ratat al lui Louis Munteanu, care l-ar fi afectat pe atacant.

”Am luat primul gol aiurea, dar e bine că am dat un gol în repriza a doua. Din păcate, nu a venit și al treilea gol. Așa a decis antrenorul (n.r. să iasă la pauză). (n.r. Ești supărat?) Next question! (n.r. râde). Asta face parte din fotbal, e important că echipa a revenit.

E de lucrat pe partea defensivă. Cred că am luat deja 20 de goluri, e prea mult. Trebuie să ne gândim bine cum să nu luăm goluri, pentru că în față avem jucători de calitate care pot înscrie. Trebuie să ne gândim la echipă, e prea mult.

Totul face parte din fotbal. Dacă un atacant e pe lista de plecare și ar fi bine pentru club, dar nu se întâmplă, influențează. Dacă m-aș pune în locul lui, m-ar lua emoțiile. Cum perioada de transsferuri e închisă, noi trebuie să ne concentrăm pe teren, pe ce avem de făcut la antrenamente și la meciuri. Trebuie să ne recâștigăm încrederea”, a spus Damjan Djokovic după meci.

