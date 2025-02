Cuvinte mari despre Adi Mutu la Poveștile Sport.ro: ”Poate să o antreneze pe Fiorentina”. De ce are nevoie

Adrian Mutu, antrenor la Petrolul Ploiești



Adrian Mutu a preluat-o pe Petrolul Ploiești la sfârșitul lui 2024. ”Briliantul” a înregistrat o medie de 1.25 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, după patru partide: 0-0 vs. FCSB, 1-2 vs. Farul, 3-1 vs. FC Botoșani și 0-0 vs. Oțelul.



”Lupii galbeni” se află în clipa de față pe locul 8 în clasamentul SuperLigii României, cu șanse bune rămase pentru locul 6 și, implicit, accederea în play-off. 36 de puncte are Petrolul Ploiești în clipa de față.