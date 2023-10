Cele două echipe s-au întâlni în a 14-a etapă din sezonul regulat al Superligii României, pe arena celor de la FC Botoșani. La capătul celor 90 de minute, moldovenii au ajuns la al 14-lea meci fără victorie în campionat.

Cum a reacționat Dan Alexa, după al 14-lea meci fără victorie pentru FC Botoșani

Dan Alexa, tehnicianul botoșănenilor, a subliniat că echipa are mari probleme și că în momentul în care Valeriu Iftime, patronul clubului, îi va da semnale că trebuie să plece de la formație, abia atunci o va face.

„Execuția lui Nistor, foarte bună. E greu să joci împotriva unei echipe ca 'U' Cluj. Chit că am început mai bine. La prima situație am luat gol, la următoarea fază am luat gol iar.

Luăm goluri prea ușor. Și aici nu e doar de un jucător. Sunt mai mulți factori și e foarte greu să joci împotriva Universității Cluj de la 0-2. E o echipă care ține de minge, are control. Îmi pare rău că nu reușim cumva să fim mai pragmatici, mai concreți și mai realiști pe faza de apărare.

E normal ca publicul să fie supărat. Am venit cu toate intențiile mele bune. Mă simt bine la Botoșani. E normal să strige demisia. Indiferent de circumstanțe, e 0-3 și asta rămâne. Ieșirea, am mai spus-o, în primul rând ne-au lipsit șase jucători care au fost titulari, cumva, în echipa noastră.

Nu i-am avut. Singura parte bună e că sunt foarte multe jocuri de acum înainte. Trebuie trasă linia foarte serios în perioada următoare. Domnul Iftime dacă îmi dă de înțeles, plec. Astăzi am arătat rău la nivel de lot.

Avem mari probleme. Primim goluri ușor. Nu e întâmplător că luăm atâtea goluri”, a spus Dan Alexa după meci.

FC Botoșani - 'U' Cluj 0-3

Ardelenii au început perfect duelul cu FC Botoșani. Dan Nistor a deschis scorul în minutul nouă, în timp ce Valentin Gheorghe a majorat diferența în minutul 21.

În repriza secundă, Andrei Miron a dus scorul la 3-0 și a închis tabela de marcaj. La capătul celor 90 de minute, 'U' Cluj a plecat de la Botoșani cu toate cele trei puncte.