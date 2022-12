Cum a răspuns Neluțu Varga când a fost întrebat despre acuzațiile că echipa CFR Cluj ar fi fost ajutată de arbitri

Patron al formației CFR Cluj, Neluțu Varga a răspuns mai multor întrebări în cadrul unui interviu de final an. Omul de afaceri care conduce gruparea antrenată de Dan Petrescu nu a făcut un pas în spate când a fost chestionat pe o temă sensibilă.

Neluțu Varga, despre erorile de arbitraj

Mai mulți oameni de fotbal au susținut ani la rând că gruparea din Gruia, deținută în trecut de Arpad Paszkany, ar fi avut mai mult sau mai puțin și un mic ajutor din partea brigăzilor de arbitraj.

Neluțu Varga a răspuns pe larg întrebării: "Ani de zile CFR a fost acuzată că e ajutată de arbitri. Cum e situația în actualul sezon?"

"Eu închid această discuție definitiv ca să înțelegeți și gândirea mea, și nemulțumirile mele. Au fost unele momente în care am avut norocul de a beneficia de decizii favorabile ale arbitrilor, și 90 la sută din cazuri când au fost defavorabile. Eram campioni și toată lumea se spunea că noi suntem ajutați.



Aduceți-vă aminte câte penalty-uri nu am primit! Am fost nemulțumit mai ales anul acesta, mai ales la meciul cu Rapid, de aceea am și ieșit public. Au fost niște greșeli impardonabile! Nu există așa ceva, cu atât mai mult acum când ai și VAR la dispoziție.

Greșeala e omenească, nu vreau să condam pe nimeni, dar vreau ca fiecare să-și facă treaba corect. Și nu vreau să-mi dau cu părerea despre ce se vorbea înainte să vin eu, pentru că pe vremea aia eram suporter!', a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

"Balaj e un moroșan adevărat"

Omul de afaceri din Cluj-Napoca a fost întrebat și ce cavaleri ai fluierului cunoaște.

"Niciunul! Singurul pe care-l cunosc, dar s-a lăsat de arbitraj, e Cristi Balaj, care acum e președintele meu. Îl cunosc dinainte să lucrăm împreună, printr-un prieten din Baia Mare. Când am luat decizia de a-l aduce am avut referințe clare că e foarte serios și profesionist.

E un moroșan adevărat! Mă bucur că a luat titlul din primul sezon ca președinte! E pentru mulțumirea lui, pentru încrederea lui, pentru că știu cât muncește. Într-adevăr, se vede seriozitatea cu care se implică să rezolve orice problemă. E acolo, prezent, se consultă cu noi, vine mereu cu soluții", a mai spus Neluțu Varga, pentru sursa mai sus menționată.