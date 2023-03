CFR Cluj a înregistrat, astfel, trei puncte prețioase în lupta la titlu și a intrat în play-off la egalitate de puncte cu liderul Farul Constanța (32p).

Cum a interpretat Marius Lăcătuș declarațiile lui Dan Petrescu, după CFR - 'U' 4-0

Dan Petrescu a avut un discurs savuros după victoria din Gruia, iar Marius Lăcătuș, fostul internațional român care a triumfat cu Steaua București în 86' în Cupa Campionilor Europeni, a vorbit despre declarațiile tehnicianului de la Cluj.

„Sunt sigur că nu și-ar fi dorit să fie întrerupt jocul. Să o ia de la 0-0, cred că a fost mai bine așa, cu 3-0 la pauză. Dar, în ceea ce privește respectul, aici are perfectă dreptate. La noi, din păcate, respectul pentru niște oameni care au făcut ceva în țara asta este aproape zero.

Nu mă refer la toată lumea, dar această lipsă de respect se vede. Probabil dacă era Dan Petrescu antrenorul echipei naționale, nu îl înjurau. Nu cred că ar merge până acolo”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit Digi Sport.

„Peste tot primesc m...!” Discurs savuros al lui Dan Petrescu după victoria cu U Cluj: „Trebuie întrerupt meciul și la mine!”

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și la Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce aș fi fost? Mie tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, cât s-au luat de ea. Normal, să întrerupă și să oprească, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa. Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta este realitatea, dacă vă place sau nu, vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, doar nu ai mei, vorbesc de ăia de unde erau, nu galeria lui CFR” - MAI MULTE DETALII AICI.