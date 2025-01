Mirel Rădoi (43 de ani) a fost prezentat ca noul antrenor al Universității Craiova, după plecarea lui Costel Gâlcă (52 de ani). Ceea ce e interesant aici e că Mihai Rotatu a renunțat la un tehnician care ține enorm la principiile sale și l-a înlocuit cu altul la fel de „căpos“.

Cine îl știe bine pe Mirel Rădoi poate confirma: fostul căpitan al FCSB-ului e un tip cu principii clare pe care le consideră „nenegociabile“. De altfel, ultima dată când a renunțat la banca Craiovei, Mirel fix asta a invocat, că nu era lăsat să ia deciziile pe care le voia.

„N-am cerut lucruri absurde. Am cerut să fiu stăpânul vestiarului, să fiu stăpânul echipei, atât. Nu vreau să fiu preşedinte, nu vreau să fiu team manager, am destule pe cap ca antrenor“, a declarat Rădoi, în ianuarie 2023, la un an după ce a renunțat la banca Universității Craiova în primul său mandat.

„Nu poți să mergi, așa, pe niște principii radicale“

Un om apropiat de Mirel Rădoi e Sorin Cârțu (69 de ani). Cei doi au avut un conflict zgomotos, când Mirel a demisionat de la Craiova, în decembrie 2022, după cum sport.ro a amintit aici.

Între timpă, Rădoi și Cârțu s-au împăcat, iar sport.ro a prezentat aici confirmarea printr-o serie de fotografii care vorbesc de la sine.

Având în vedere că îl știe bine pe Rădoi, actualul președinte de onoare al Universității Craiova a explicat, la un moment dat, marile defecte ale antrenorului Mirel Rădoi. În mai 2023, Cârțu a spus pentru Fanatik că fostul mijlocaș n-a câștigat nimic, la nicio echipă, pentru că dă dovadă de inflexibilitate, ca antrenor.

„El, la Craiova, a avut toate premizele să facă o reușită, chiar dacă a făcut și el niște greșeli. Trebuia să aibă răbdare. La Craiova, a avut tot sprijinul conducerii. Mult mai mare decât a avut-o la arabi. Am citit printre rânduri și acolo sunt exact greșelile lui. Prin ceea ce exprimă el, dialogul și răspunsurile pe care le dă la întrebările puse. Se vede“, a spus Cârțu.

Apoi, a detaliat la ce se referă, când vorbește despre defectele antrenorului Mirel Rădoi.

„În meseria de antrenor, parcă nu merg toate principiile pe care le ai în viață, cum îți conduci familia sau prietenia cu cineva. Ce principii ai tu cu familia, cu nevasta, copiii, nu merg toate în fotbal, mai ales când depinzi de niște bani care nu sunt ai tăi. Am impresia că și situația asta a lui, îndestulare financiară, îi creează starea asta, nu neapărat de confort, ci modul ăsta de a se comporta. El tot timpul scotea asta. Domne, eu am bani! Noi nu i-am pus la dispoziție? I-am oferit absolut totul! Noi am fost mult mai alături de el decât arabii“, a continuat Cârțu.

Acesta și-a încheiat discursul despre Rădoi cu un avertisment pentru acesta.

„Dacă nu rezolvă defectele pe care le are, n-o să câștige nimic niciodată și o să aibă probleme și în altă parte. Maturitatea se face și din experiență. Câte momente au fost și în carierea mea... Și am peste 500 de meciuri doar în prima ligă! Și câte nu sunt de regret acum tot pe niște principii, care în fond erau serioase. Când le trec acum prin memorie, le regret. Nu poți să mergi, așa, pe principii radicale“, a spus Sorin Cârțu.