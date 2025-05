Tehnicianul a rezistat doar cinci meciuri pe banca echipei covăsnene, reușind un singur egal și patru înfrângeri. Ultima picătură a fost eșecul categoric, 0-3, cu Oțelul Galați, fosta formație a lui Munteanu.



Culisele plecării lui Dorinel Munteanu de la Sepsi: „Decizia a fost a patronului”



Totuși, modul în care s-a produs ruptura a stârnit discuții. Dorinel a sugerat că jucătorii ar fi influențat decizia, însă aceștia au reacționat ferm. Cosmin Matei a negat vehement ipoteza și susține că patronul Laszlo Dioszegi a fost singurul care a luat decizia.



”Nu vreau să vorbesc de rău de domnul Munteanu. Cu toţii am reacţionat foarte bine la venirea dânsului. Toţi am muncit la fiecare antrenament cum de când sunt eu la echipă nu s-a muncit niciodată.



Am fost receptivi, am încercat să facem ce ne spune dânsul. Din păcate nu am reuşit, asta este viaţa. Ce s-a vehiculat în presă nu e deloc adevărat. Nu s-a votat. Pur şi simplu era vorba că dădeam maxim şi nu reuşeam.



Ne-am pierdut din încredere şi decizia a fost a patronului, nu cum aţi vehiculat, că a fost a unor jucători sau cum a vehiculat dânsul, că am influenţat noi ceilalţi jucători. Ce, e clubul meu să am putere?



Nu s-a pus problema de aşa ceva. Îmi pare rău că dânsul a declarat asta, noi l-am respectat şi ne-am subordaonat la ce a spus el. Am rămas dezamăgit de ce a spus, poate să confirme că nimeni nu s-a dat în spate niciun centimetru la niciun antrenament, niciun meci.

Când există voinţă şi dorinţă ca la noi, dar din păcate fără rezultate. Nu au fost rezultate, nu văd ok cum s-a terminat situaţia. Nu am fost bărbaţi şi e păcat. Acum încercăm să redresăm situaţia cât mai repede posibil. Mai avem un meci, avem moral bun şi am încredere că o să salvăm situaţia”, a declarat Matei, după victoria cu FC Botoșani.



În ciuda tensiunilor, Sepsi a reușit să câștige primul meci după plecarea lui Munteanu: 2-0 cu FC Botoșani, în etapa a opta din play-out. Golurile au fost marcate de Siger și Matei.