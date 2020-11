Suporterii Stelei, gata sa bage un sac de bani la echipa! Cati bani urmeaza sa intre in contul CSA Steaua in perioada urmatoare si ce suma totala vor sa stranga

Suporterii CSA Steaua din partea Asociatiei Stelistilor 1947 sar in ajutorul echipei.

Acestia au demarat o campanie similara programului DDB pe care il are clubul Dinamo, iar in perioada urmatoarea anunta ca vor vira primii bani in conturile CSA Steaua.

Nu mai putin de 100.000 de lei, adica aproximativ 20.000 de euro, vor oferi fanii catre echipa, iar obiectivul principal al programului pe care l-au lansat este sa stranga un milion de lei din cotizatii, adica aproape 200.000 de euro.

Pentru a realiza acest lucru, Asociatia Stelistilor 1947 le-a pus suporterilor la dispozitie patru grade de cotizatie:

1. Sergent: 100 lei

2. Maior: 150 de lei

3. Colonel: 300 de lei

4. General: 1947 de lei.

Cei 100.000 de lei vor fi virati direct in conturile clubului, urmand ca restul sumei stranse ulterior sa fie platita la finalul campionatului.

Asociatia Stelistilor 1947 a fost infiintata in anul 2017 cu scopul de a sustine clubul sportiv Steaua Bucuresti.

Potrivit AS47.ro, banii vor fi folositi pentru:

70%: Sponsorizarea echipei de fotbal

15%: Sprijinirea actiunilor suporterilor

10%: Actiuni de promovare a clubului

5%: Actiuni caritabile