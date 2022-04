"Cu cine să vorbești, cu proștii ăștia?". Dumitru Dragomir îi consideră vinovați pe președinții din Liga 1 pentru problemele financiare

La fel ca la FRF, Gino Iorgulescu ar putea fi singurul candidat la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal.

Dumitru Dragomir, fostul conducător de la LPF, este de părer că actualul președinte nu merită un nou mandat, din cauza proastei gestiuni a situației din Liga 1.

"A ieșit în evidență faptul că Gino Iorgulescu mai candidează o dată. N-a făcut nimic, dar dacă îl alege lumea... foarte bine! Are necazuri cu fiul lui și îi trebuie bani, să le dea și oamenilor amărâți pe care i-a omorât fiul lui.

Cluburile au fost păcălite

Am fost foarte dezamăgit când i-am auzit conferința de presă. A zis că el a adus bani la Ligă. N-a adus bani la Ligă deloc! În 2008, când eu am făcut licitația, banii obținuți sunt datorită lui Sorin Ovidiu Vântu, care a influențat licitația, care s-a oprit la 101 milioane în 2008. Deci atunci au fost 34 de milioane (de euro) pe an, atât am obținut eu atunci.

Categoric, cluburile au fost păcălite. Dar cu cine să vorbești, cu proștii ăștia? Mai sunt președinți de club? În afara de Becali, care știe ce înseamnă banul, și cel de la Craiova, Rotaru. Paguba cluburilor este de peste 100 de milioane de euro până acum, în ultimii 10 ani. Cum să dai fără licitație drepturile de televizare? Trebuia făcută o investigație. Acum ar trebui vândute cu cel puțin 200 de milioane de euro drepturile din Liga 1", a spus Dumitru Dragomir, pentru ProSport.

Gino Iorgulescu a fost ales pentru prima oară preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) la 14 noiembrie 2013, cu 11 voturi, faţă de cele 7 primite de contracandidatul său de atunci, Dumitru Dragomir.

Fostul fotbalist a fost reales la 23 octombrie 2017 cu 13 voturi faţă de 1 primit de contracandidatul său, preşedintele ACS Poli Timişoara, Sorin Drăgoi. Începând cu 2017, mandatul preşedintelui s-a mărit de la patru la cinci ani prin modificarea Statutului LPF.