CSM BUCURESTI - ESBJERG 21-25 | CSM e calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor, dar pierde meciul de acasa cu Esbjerg! Cum arata clasamentul

CSM Bucuresti a pierdut meciul din Sala Polivalenta cu Esbjerg, scor 21-25.

CSM Bucuresti este deja calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Esbjerg a condus aproape pe toata perioada partidei, iar la pauza scorul era de 13-12 in favoarea danezelor. In repriza a doua Esbjerg a rupt echlibirul meciului la scourl de 20-23 in favoarea lor, iar meciul s-a incheiat cu scorul de 21-25. Pentru CSM urmeaza meciul cu Rostov din deplsare, iar in cazul unei victorii, pot termina grupa pe primul loc.

