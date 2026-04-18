Csikszereda - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 14:30! Duel important pentru lupta la retrogradare

Partida Csikszereda - Unirea Slobozia, din runda a cincea a play-out-ului din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Csikszereda vine după victoria din runda trecută cu Metaloglobus, scor 1-0, și se află pe locul 11 în play-out-ul Superligii, cu 23 de puncte adunate.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe poziție de baraj, pe locul 14 și are 19 puncte. Ialomițenii au pierdut în ultima etapă, 1-2 cu Petrolul și au două victorii și două înfrângeri în paly-out până în acest moment.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria ciucanilor cu 2-1.

8.000.000 de euro de la guvernul maghiar

Partidul Fidesz a pierdut alegerile parlamentare. În urma acestui rezultat, Viktor Orban părăsește funcția de prim-ministru al Ungariei după 16 ani. Locul său va fi luat de Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza, o mutare politică cu efecte resimțite inclusiv în fotbalul românesc.

De-a lungul anilor, executivul condus de Viktor Orban a pompat fonduri substanțiale în sportul din țările vecine. Acum, gruparea harghiteană Csikszereda este principala echipă din fotbalul intern care anticipează tăierea acestor bugete, potrivit iAMsport.

Dependența financiară a ciucanilor de banii din țara vecină este una uriașă. În bilanțul trimis la Ministerul Finanțelor, clubul a raportat că a primit peste 8.000.000 de euro din partea Ungariei pe parcursul anului 2025. Odată cu venirea noului premier, există temerea că Ungaria va sista finanțarea echipelor de peste granițe, lovind direct bugetul clubului din Superliga.

Dincolo de granițele României, această nouă politică financiară ar urma să afecteze și cluburi precum Backa Topola din Serbia sau Dunajska Streda din Slovacia.