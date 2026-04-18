Csikszereda - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 14:30! Duel important pentru lupta la retrogradare

Csikszereda - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 14:30! Duel important pentru lupta la retrogradare Superliga
Csikszereda - Unirea Slobozia este LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 14:30

Partida Csikszereda - Unirea Slobozia, din runda a cincea a play-out-ului din Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30, și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Csikszereda - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 14:30

Csikszereda vine după victoria din runda trecută cu Metaloglobus, scor 1-0, și se află pe locul 11 în play-out-ul Superligii, cu 23 de puncte adunate.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe poziție de baraj, pe locul 14 și are 19 puncte. Ialomițenii au pierdut în ultima etapă, 1-2 cu Petrolul și au două victorii și două înfrângeri în paly-out până în acest moment.

Ultimul duel dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria ciucanilor cu 2-1.

8.000.000 de euro de la guvernul maghiar

Partidul Fidesz a pierdut alegerile parlamentare. În urma acestui rezultat, Viktor Orban părăsește funcția de prim-ministru al Ungariei după 16 ani. Locul său va fi luat de Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza, o mutare politică cu efecte resimțite inclusiv în fotbalul românesc.

De-a lungul anilor, executivul condus de Viktor Orban a pompat fonduri substanțiale în sportul din țările vecine. Acum, gruparea harghiteană Csikszereda este principala echipă din fotbalul intern care anticipează tăierea acestor bugete, potrivit iAMsport.

Dependența financiară a ciucanilor de banii din țara vecină este una uriașă. În bilanțul trimis la Ministerul Finanțelor, clubul a raportat că a primit peste 8.000.000 de euro din partea Ungariei pe parcursul anului 2025. Odată cu venirea noului premier, există temerea că Ungaria va sista finanțarea echipelor de peste granițe, lovind direct bugetul clubului din Superliga.

Dincolo de granițele României, această nouă politică financiară ar urma să afecteze și cluburi precum Backa Topola din Serbia sau Dunajska Streda din Slovacia.

Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
Florin Bratu a „explodat” după eșecul cu Csikszereda! Faza care l-a scos din sărite pe antrenor
Metaloglobus – Csikszereda 0-1! Oaspeții s-au impus la limită
Reacția lui Rareș Pop după ce a marcat pornind din jumătatea sa de teren în Petrolul - Csikszereda
Mutare neașteptată pregătită de Barcelona. Cine este atacantul dorit în locul lui Lewandowski
MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”
Spectacolul din fotbalul englez e la maxim pe VOYO! Premier League și FA Cup 9 din 10 zile
„Nu va păcăli această meserie!” Un fost conducător din fotbalul românesc e convins că Cristi Chivu va scrie istorie
Campioana de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Inter - Cagliari 3-0! Trupa lui Cristi Chivu a făcut din nou spectacol în Serie A și e tot mai aproape de titlu



MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”
Mutare neașteptată pregătită de Barcelona. Cine este atacantul dorit în locul lui Lewandowski
„Nu va păcăli această meserie!” Un fost conducător din fotbalul românesc e convins că Cristi Chivu va scrie istorie
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”
George Pușcaș pleacă de la Dinamo?! Andrei Nicolescu nu s-a ferit
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
stirileprotv Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

stirileprotv O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

