VIITORUL - FCSB 1-4 | Gigi Becali, cucerit de un jucator dupa evolutia de aseara: "Cum sa-l dau la cum a jucat?!"

Gigi Becali a anuntat situatia plecarilor dupa ce a fost adus Hristo Zlatinski.

FCSB s-a impus in deplasarea de la Viitorul desi nu l-a avut pe golgheterul Gnohere pe teren - Coman, Man, Daniel Benzar si Rusescu au marcat in fata echipei lui Gica Hagi. Gigi Becali a fost impresionat insa de evolutia altui jucator: Kamer Qaka, cel pe care a dorit sa-l foloseasca moneda de schimb in transferul lui Dan Nistor de la Dinamo!

"Poate ma supar si eu acum. De unde ati inventat voi Qaka si Filip la Voluntari? De unde pana unde? Am spus ca o sa ii dau lui Andone un mijlocas central, dar nu am zis ca il dau pe Qaka. Andone s-a inselat.



I-am zis ca va fi unul din ei, Filip sau Qaka. Cum sa il mai dau pe Qaka dupa cum a jucat in seara asta (nr duminica)? Mi-a placut foarte mult" a spus Gigi Becali la Digi Sport.