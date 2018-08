FCSB - POLI IASI | Surpriza URIASA la FCSB! Becali a inceput negocierile pentru un atacant din Liga 1. Ce raspuns a primit

Stelistii l-au adus pe Rusescu, dar Becali nu considera rezolvate problemele din atac.

Mai cauta un varf pentru a crea concurenta in ofensiva. Unul dintre numele de pe lista lui Becali: Adrian Balan de la Voluntari. Au existat deja tratateive pentru varful de 28 de ani, insa clubul din Ilfov a respins categoric varianta despartirii de Balan, scrie Fanatik.



Desi a petrecut cateva luni bune la echipa a doua in urma unui conflict cu Claudiu Niculescu, sezonul trecut, Balan a revenit in lot si s-a impus printre liderii vestiarului. Balan l-a injurat pe Niculescu chiar dupa ce a marcat un gol contra Stelei, in iulie 2017, motivand ca antrenorul a incercat sa-l marginalizeze.

Balan a fost adus in 2014 de la Stefanesti si e cotat acum la 450 000 de euro pe transfermarkt. La Voluntari, Balan are 105 meciuri, 37 de goluri inscrise si 10 assisturi.