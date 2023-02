CS Mioveni a prezentat al optulea transfer! Dică a adus un fost jucător al lui Hagi

Joi, formația argeșeană a anunțat un nou transfer, al optulea din această iarnă. Este vorba despre fundașul stânga brazilian Marquinhos Pedroso (29 de ani), care a mai jucat în România pentru FC Viitorul, în perioada martie - iulie 2021.

Marquinhos Pedroso, fost jucător la FC Viitorul, a semnat cu CS Mioveni

După plecarea de la echipa lui Gică Hagi, unde a strâns 11 meciuri, Marquinhos a petrecut un an și jumătate în Letonia, la Liepaja. Acum a semnat cu CS Mioveni și speră să ajute echipa să se salveze de la retrogradare.

"Mulțumesc celor de la Mioveni că sunt aici. Când am auzit că mă vor am vorbit cu foști colegi și mi s-au spus lucruri bune de echipă. Eu am mai jucat aici și cunosc campionatul. Vreau să câștigî, fiecare meci. Am fost cu Viitorul în play-out și apoi am ajuns să jucăm barajul de Conference League!", a spus Marquinhos Pedroso, la prezentarea oficială.

De-a lungul carierei, Marquinhos a mai jucat pentru formații precum Figueirense, Liepaja, Ferencvaros, Gaziantep, FC Dallas, Botev Plovdiv, DC United sau Gremio.

Noul jucător al lui CS Mioveni ar putea debuta în meciul cu Sepsi, programat duminică, de la ora 15:30, în cadrul rundei cu numărul din Liga 1.

În startul acestui an, după numirea lui Nicolae Dică în funcția de antrenor, CS Mioveni a câștigat ambele meciuri jucate în Liga 1, 1-0 contra Petrolului și 2-1 la Arad, îm-potriva celor de la UTA. Argeșenii sunt pe ultimul loc, cu 15 puncte.

Transferurile făcute de CS Mioveni în această iarnă

Veniri - Marquinhos Pedroso (Brazilia, Italia / 29 de ani / fundaș stânga / FK Liepaja / liber de contract), Bogdan Rusu (România / 32 de ani / atacant / FCSB / liber de contract), Shaquill Sno (Olanda, Surinam / 27 de ani / fundaș dreapta / FC Botoșani / liber de contract), Amadou Diallo (Guinea, Franța / 28 de ani / extremă dreapta / FK Jerv / liber de contract), Brent Lepistu (Estonia / 29 de ani / mijlocaș central / FCI Levadia / liber de contract), Dylan Mboumbouni (Republica Centrafricană, Franța / 26 de ani / fundaș central / FK Jerv / liber de contract), Amine Benchaib (Belgia, Maroc / 24 de ani / mijlocaș ofensiv / KV Kortrijk / liber de contract), Alexandru Greab (România / 30 de ani / portar / FC Argeș / liber de contract), Remus Gutea (România / 16 ani / mijlocaș stânga / promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Iustin Popescu (România / 29 de ani / portar / Concordia Chiajna / contract reziliat), Dorinel Oancea (România / 25 de ani / fundaș dreapta / "U" Cluj /contract reziliat), Răzvan Trif (România / 25 de ani / fundaș stânga / "U" Cluj / liber de contract), Cornel Ene (România / 29 de ani / fundaș central / FC Hermannstadt / contract reziliat), Alexandru Iacob (România / 33 de ani / fundaș central / Minaur Baia Mare / contract reziliat), Ștefan Blănaru (România / 33 de ani / atacant / FC Brașov SR / contract reziliat), Tiberiu Coman (România / 20 de ani / atacant / Vedița Colonești / contract reziliat)