Cristiano Bergodi, supărat după eșecul cu FCU Craiova: ”Nu am făcut ceea ce a trebuit”

Antrenorul italian nu a fost mulțumit de evoluția elevilor săi. Sepsi a jucat cu un om în plus mai bine de 20 de minute, dar nu a reușit să egaleze sau să răstoarne rezultatul.

Cristiano Bergodi: ”Nu am făcut ceea ce a trebuit”

”O primă repriză bună, unde noi am avut ocazii și apoi am luat gol. A doua repriză nu am jucat așa de bine. Trebuia să desfacem mai mult pe benzi. Nu am reușit ca în meciul cu Rapid în ultimele 20 de minute.

Poate că trebuie să lucrăm mai mult la ultimii 20 de metri. Cu un om în plus ar trebui să fi insistat mai mult pe benzi. A trebuit să plimbăm repede mingea pe benzi. Nu am făcut ceea ce a trebuit. Prima repriză a fost bună.

Nu vorbesc în fața presei de ce trebuie să schimbăm. Repet, am făcut o repriză bună. VAR a confirmat golul. Nu caut să găsesc alibi. E ușor să găsești alibi. Nu e o tragedie că am pierdut două meciuri la rând”, a declarat Cristiano Bergodi.

Sepsi are zece puncte și este pe locul nouă în Liga 1 după opt etape, la egalitate cu FCU Craiova și Hermannstadt. În următoarea rundă, echipa pregătită de Cristiano Bergodi va juca împotriva celor de la CS Mioveni, pe teren propriu.