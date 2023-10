Cristiano Bergodi: "Nu mă interesează dacă mă regretă Mihai Rotaru. Nu știu ce se întâmplă acolo, e ciudat"

Cristiano Bergodi spune că nu își poate explica de ce Universitatea Craiova nu poate realiza mai mult și vorbește despre relația sa cu Mihai Rotaru, patronul clubului din Bănie.

"Acolo nu e ușor. Pe Corneliu Papură l-am cunoscut puțin când am fost acolo. E greu acolo. Am văzut o echipă bună. Ei pot face ceva important, au un lot competitiv. Domnul Rotaru decide, eu nu mă bag în această situație.





Se lucrează bine (n.r - cu Mihai Rotaru). Vorbești cu el, el face multe ședințe, vrea să știe tot. E normal, patronul bagă bani în echipă, iar condițiile sunt foarte bune. Eu am lucrat bine acolo. E ciudat faptul că nu reușește să facă mai mult. Nu știu ce se întâmplă. Eu am lucrat bine, repet. Din 17 meciuri am avut 14 victorii.





Nu mă interesează dacă mă regretă domnul Rotaru. Nu cred că mă regretă. Acolo a fost o perioadă frumoasă pentru mine. Am lăsat o amintire bună acolo. Am ajuns pe locul 2 fără să jucăm un meci. Nu ne-au lăsat să jucăm meciul cu Astra. Dacă noi câștigam cu Astra, când eram pe val, cu 6 victorii din 6, noi am fi jucat cu CFR pe două rezultate din trei și ar fi fost diferit.





Asta a fost. A trecut. Normal că a fost o dezamăgire mare. Eram aproape de a câștiga contra celui mai bun CFR Cluj, care a făcut 1-1 cu Sevilla și 0-0 la retur. Sevilla, care la sfârșitul anului a câștigat Europa League contra lui Inter. Vă dați seama, am făcut o performanță extraordinară cu Craiova", a spus Cristiano Bergodi, după meci.