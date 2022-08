CFR Cluj a câștigat meciul din etapa a patra cu Chindia Târgoviște, 2-0, și s-a poziționat pe primul loc în Superligă în startul campionatului. Dacă la prima vedere scorul pare confortabil, evenimentele neplăcute nu au întârziat să apară pentru elevii lui Dan Petrescu (54 ani).

În minutul 66, la scorul de 2-0 pentru campioana României, Emmanuel Yeboah (19 ani) a văzut cartonașul roșu, după o intrare dură la Adrian Ioniță (22 ani). Însă, Cristian Balaj (50 ani) este de părere că atacantul CFR-ului trebuie să încaseze doar cartonașul galben, pentru că și-a lovit adversarul din cauza faptului că a aluneacat, iar în acest timp a încercat să-și retragă piciorul.

Balaj: „Nu sunt probleme când se greșește împotriva CFR-ului?”

„Sper să fii învățat ceva din experiența Pyunik, unde în primul meci am făcut tot 0-0, și să tranșăm calificarea în retur. Nici nu știu dacă aveam voie să dea declarații Petrescu, fiind eleminat avea acea interzicere de a reprezenta în calitate de antrenor al echipei. Supărat am fost și eu, pentru că am încercat oarecum să dăm acea notă de seriozitate competiției, și după meciul pe care l-am avut cu FCU Craiova, unde am avut un jucător lovit în primele minute cu cotul, cu buza sparta, a avut nevoie de copci când s-a întors la Cluj, arbitrul Chivulete nu a considerat de cuviință să elimine jucătorul pentru folosirea brațului, la nivelul feței adversarului, provocându-i acea plagă. Dacă am accepta cu fairplay anumite decizii ale arbitrilor, inclusiv în SuperCupa României unde un jucător de-al nostru a fost eliminat, și din nou, ieri, din punctul meu de vedere corect, Debeljuh.

Mi se pare corect să îmi exprim opinia și să spun că s-a greșit major. Același arbitru nu a acordat o lovitură de pedeapsă la o împingere evidentă asupra lui Bordeianu. Un jucător a venit din spate, în alergare, împingându-l, pentru a fi convins că jucătorul care era în aer, în condiții inegale, așa cum spun recomandările din regurile jocului, dar nu am spus nimic după meci. Dar am observat că arbitrul a fost delegat rezervă etapa următoare, iar după două etape a primit meci. Ce să înțelegem? Că nu sunt probleme când se greșește împotriva CFR-ului? Iar acum vine acest meci, când Yaboah joacă mingea, adevărat în prezența adversarului, dar mingea l-a lovit prima dată în abdomen pe jucătorul Chindiei, iar contactul a fost atenuat de Yeboah, îl îndoaie tocmai pentru a atenua acest contact.

Vassaras ne-a învățat că un jucător care joacă mingea cu picior întins și după aceea, în urma contactului, retrage piciorul, nu folosește acea forță pentru a provocara accidentarea adversarului, atunci se dă doar cartonaș galben, pentru că a jucat mingea în mod imprudent”, a declarat Cristian Balaj la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.