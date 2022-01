Cristi Săpunaru, critic după înfrângerea din Bănie: "Am crezut că meciul este deja câștigat" 

Oltenii au câștigat în primul meci din acest an, datorită golului marcat de Elvir Koljic, în minutul 5, din pasa lui Andrei Ivan. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a mai avut ocazii de-a lungul partidei, pe care însă nu a reușit să le concretizeze.

De cealaltă parte, Rapidul are deja trei etape consecutive de când nu a mai câștigat în campionat și a coborât pe locul șapte în clasamentul Ligii 1.

"Am crezut că meciul este deja câștigat"

La finalul partidei, Cristi Săpunaru a vorbit despre prima partidă jucată în 2022 și ce le-a lipsit rapidiștilor pentru a pleca cu trei puncte din Bănie.

"Meci greu, ambele echipe au jucat fotbal. Am intrat mai greu în meci, am avut câteva șanse de a înscrie, nu am făcut-o și am pierdut cele trei puncte.

E vina noastră a echipei, nu doar a unui jucător. Am fost prea adormiți cu COVID-ul, am crezut că meciul este deja câștigat. A fost o problemă de atitudine.

Ne trebuie atitudine și răutate pe teren pentru a rămâne în play-off. Când o să jucăm noi în Giulești o să fie diferit. Ne-a lipsit și Mihai Iosif.", a declarat Cristi Săpunaru la DigiSport.