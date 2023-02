Cristi Borcea, sfat pentru Dan Șucu la Rapid: „Pe mine nu m-a surprins că s-a băgat în fotbal!”

Cristi Borcea a exclus, în mai multe rânduri, o revenire în fotbalul românesc, după ce a fost condamnat cu executare în „Dosarul Transferurilor”. Însă, cu toate acestea, fostul președinte al lui Dinamo se bucură când alți afaceriști potenți financiar se implică la echipe din Superligă, cum ar fi Dan Șucu la Rapid.

Numai că, Cristi Borcea a ținut să-i reamintească finanțatorului clubului din Giulești că va trebui să investească mai mult decât a făcut-o la centrele de copii și juniori pentru a face performanță la Rapid.

„Cine? A, Dan Șucu. Pe mine nu m-a surprins că a intrat în fotbal. Este un manager extraordinar. El a investit pentru început în baza de antrenament, dar am văzut că a băgat bani și în infrastructura pentru copii și juniori.

Dar fotbalul în care a intrat necesită foarte mulți bani și foarte multe investiții”, a declarat Cristi Borcea, pentru Orange Sport.

Marian Iancu, nemulțumit de modul în care e condus Rapidul

Pe de altă parte, Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara îl condamnă pe Dan Șucu că nu a investit în anul centenarului, pentru ca Rapidul să aibă șanse reale de a se bate la campionat.

„Am văzut că s-au apucat să facă transferuri. Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, e bine. E bine și lucrul ăsta, măcar știi că în 2043 ai un obiectiv. Asta dacă nu îi vinde. Că exista treaba asta, când apar tineri de valoare sunt și vânduți imediat. Rapid e condusă corporatist din punct de vedere financiar.

În anul Centenarului, nici nu știu care e obiectivul, să joci în play-off cred că e prea puțin, să joci în cupele europene cred că e prea mult față de investițiile care s-au făcut. Ori dacă tu clamezi că la anul sau peste doi ani vrei să iei campionatul și tu nu te-ai apucat să îți construiești de acum un lot, care să joace împreună o anumită perioadă de timp, ca să poți să te duci spre obiectiv.

Te uiți în fața ta și vezi ceilalți competitori, care an de an investesc și an de an își completează lotul de jucători. Dacă tu nu vezi decalajul tău, câți timpi morți ai în urmă, atunci ai o problemă”, a spus Marian Iancu, pentru Fanatik.