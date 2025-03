Retras de la clubul său de suflet în 2012, după 17 ani în care a ocupat mai multe funcții la Dinamo, Cristi Borcea a spus de mai multe ori că nu ia în calcul să revină din postura de acționar în ”Ștefan cel Mare”.



Omul de afaceri ar vrea, totuși, să se implice la Dinamo după ce va fi gata noul stadion. Vrea să fie sponsor la echipă și spune că nu mai are timpul necesar pentru a ocupa o funcție de decizie la club.



Cristi Borcea: ”O să mă întorc”



„E bine că a venit Ionuț Lupescu la CS Dinamo. Împreună cu cei de la Dinamo și cu restul să facă un singur Dinamo, ca să nu mai avem balamuc și zăpăceala asta. Să se facă stadionul.



(n.r. Atunci te întorci cu bani?) O să creeze o emulație extraordinară. O să mă întorc și o să iau o lojă, o să fiu sponsor! Dar nu mai am timp să mă implic. Am nouă copii care trag de mine! Mai am eu energie să stau? Eu dacă intru, vreau război, vreau doar locul 1! Nu suport altceva”, a spus Cristi Borcea, potrivit GSP.ro.



Dinamo și FCSB sunt vecine de clasament înaintea acestui derby. FCSB ocupă locul 3, cu 29 de puncte, în timp ce Dinamo este pe locul 4, cu 26 de puncte.



În prima etapă din play-off, FCSB a remizat spectaculos, 3-3, cu Rapid, iar Dinamo a pierdut la Cluj, 1-3, în fața CFR-ului.