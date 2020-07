Cristi Borcea il desfiinteaza pe Florinel Coman: "Vrea nasul 15-20 de milioane de euro. Pai, nu il ia nimeni niciodata! Nici 200.000 de euro nu as da pe el!"

Latifundiarul din Pipera spera sa obtina 20 de milioane in schimbul lui Florinel Coman.

Mijlocasul FCSB-ului a fost atacat de Cristi Borcea. Fostul finantator de la Dinamo considera ca Florinel nu joaca pentru echipa si nu intelege de ce este titular.

"Voi il vedeti jucator valoros pe Coman, da? Vrea nasul 15-20 de milioane de euro, dar el nu face nici trei metri! Pai, nu il ia nimeni niciodata. I-am spus nasului aseara! Nici 200.000 de euro nu as da pe el. Si chiar nu s-a suparat! Mi-a dat dreptate!

Pai, Coman nu alearga! Nu alearga! Un jucator care nu alearga nu poate sa plece nicaieri! Uitati-va la Man. El are, nu are realizari, dar alearga. Man merita 15 milioane de euro! Dar Coman nu merita nimic. Si e cel mai talentat dintre toti. M-am uitat la meciurile lor, ultimele 3-4 meciuri. Coman face doi pasi in dreapta, doi pasi in stanga. Nu ar fi avut loc in nicio echipa. Nu ştiu cum il tine antrenorul in echipa", a declarat fostul finantator de la Dinamo.

Florinel Coman a fost cumparat de FCSB de la Viitorul, in 2017, cotra sumei de 3 milioane de euro. In acest sezon el a reusit sa inscrie 15 goluri si a oferit 11 pase decisive.