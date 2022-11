L-am abordat pe Cristi în primul rând pentru a discuta despre greșelile mari de arbitraj care s-au făcut în ultima vreme împotriva echipei sale.

Au fost niște greșeli uluitoare împotriva voastră, cu Rapid și Mioveni, după ce arbitrii au consultat VAR, culmea, iar pe reluare se vedea clar. Cum le-ați perceput?

Greșeli au fost și vor mai fi. Problema gravă este atunci când toate greșelile majore dintr-un joc sunt împotriva unei singure echipe. Și dacă se mai și întâmplă să fie meci după meci, te face să te gândești la orice.

Dar cum să te duci la monitor și să nu vezi ce s-a întâmplat?

Nu noi trebuie să dăm explicațiile. Situații clare, greșeli evidente, care pot fii corectate cu sistemul VAR, deja răspunsul nu mai este la noi. Suntem nedumeriți, uimiți, dezamăgiți, oripilați.

Căutam un răspuns de la un fost arbitru...

Gândul mă duce la perioada în care au intervenit organele abilitate.

„Mulți arbitri au calitate”

Mă gândeam că în 2022 nu mai există chestiuni de genul acesta, că ne-am mai liniștit și noi...

Din păcate, se întâmplă. Și sunt multe într-un meci. Am discutat cu jucătorii noștri străini care au evoluat în campionate importante, și mi-e greu să le explic. N-am niciun argument. Am fost, sunt și voi fi un susținător al arbitrajului românesc. Mulți dintre arbitrii români sunt capabili, au calitate din toate punctele de vedere. E păcat că apar astfel de evenimente care pun sub semnul întrebării credibilitatea și calitatea arbitrajului românesc.

Ați cerut explicații celor de la CCA?

Explicațiile au venit, dar, din punctul meu de vedere, sunt dezamăgitoare. Salut momentele și perioadele, cu bune și cu rele, în care Comisia Centrală vine și prezintă deciziile cu argumente, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu ele.

Dan Petrescu a spus că, dacă ar vorbi, ar fi suspendat doi ani. La ce se referea?

Același lucru mi se poate întâmpla și mie.

Simțiți că sunt făcute jocurile pentru cineva?

Refuz să mă gândesc la un asemenea scenariu. Doar că au fost cam multe decizii greșite împotriva unei singure fomații.

Sunt oameni pe rețelele de socializare care spun că și CFR a câștigat campionate cu ajutorul arbitrilor...

Este o opinie indusă de cei care nu au câștigat campionatul în ultima vreme. Și sunt mulți în ultimii 5 ani. Dar nu are dreptate cel care țipă mai tare. Toate echipele au beneficiat de greșeli, așa cum împotriva tuturor s-a greșit. Noi am militat pentru introducerea VAR, cu orice costuri, tocmai pentru a evita erorile.

Popa a fost premiat!

Cătălin Popa și Horia Mladinovici sunt arbitri slabi?

Nici nu știu ce să-ți răspund. Atât timp cât Popa a făcut greșelile pe care le-a făcut și la patru zile a fost delegat la alt meci, înseamnă că... a fost premiat. Toți oamenii din fotbal care au semnalat greșelile impardonabile și majore, precum și presa, care a sesizat, înseamnă că nu se pricep, iar ceilalți...

Vezi vreo soluție pentru îndeptarea arbitrajului de la noi?

Știu doar că există anumiți arbitri, din fericire nu foarte mulți, care strică imaginea arbitrajului românesc. Faptul că sunt delegați imediat după ce au greșit, cum e cazul lui Popa, care a avut prestația dezamăgitoare din meciul cu Rapid, e ciudat. Dacă acesta este respectul pe care îl merită un club privat, indiferent de numele lui, din fotbalul românesc, nu mai avem ce să comentăm. Riscăm doar să ne pierdem credibilitatea și susținerea.

Te mai aștepți la arbitraje de genul celor cu Rapid și Mioveni?

Mă pot aștepta la orice. Eu nu țin minte să fi existat așa greșeli repetate nici pe vremea lui Mircea Sandu. De greșit, au greșit arbitrii. Am greșit și eu. Dar atâtea greșeli împotriva unei echipe, care să se repete și la următorul meci din deplasare, nu țin minte să fi fost vreodată.

Patronul ce spune?

A vrut să scoată echipa de pe teren cu Rapid. Șansa noastră a fost că am câștigat la Mioveni, chiar dacă nu am făcut cel mai bun meci.

„Muhar, luat la mișto la început, e în echipa Conference League”

Da, CFR a jucat slab la Mioveni. Echipa nu se poate descurca fără Deac și fără Camora?

Deac, Camora, Muhar... Păi Muhar a fost selectat în cel mai bun unsprezece din grupele Conference League. Același Muhar care a fost luat la mișto de o parte a jurnaliștilor când s-a transferat la CFR.

Pe Deac îl mai simți că mai poate juca?

Are cele mai bune performanțe la testele fizice. Și Hoban stă foarte bine din punct de vedere fizic și face 40 de ani! Eu nu sunt surprins că Deac joacă meci de meci. E un profesionist, se pregătește extraordinar, face o recuperare foarte serioasă, e atent cu alimentația. Deac este la cel mai înalt nivel de profesionalism.

A venit Dan Petrescu la nuntă, până la urmă?

Nu, dar mi-a trimis un plic. Putea să fie mai generos (râde cu poftă).

De la echipă cine a venit?

Nu am chemat jucători. În timpul sezonului, nu putem să amestecăm lucrurile. Dar vreau să dau o masă pentru toți jucătorii și pentru toți angajații clubului. Le mulțumesc tuturor pentru ce au făcut în acest sezon, ne-au creat o bucurie imensă.