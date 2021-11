Cristi Balaj, tot mai aproape de CFR! Decizia fostului arbitru

Campioana României s-a despărțit de Marian Copilu, după scandalul cu Marius Șumudică, și a căutat un nou președinte. Primul ales a fost Dani Coman care a ales să rămână la Hermmanstadt, astfel că s-au reprofilat și l-au ales pe Cristi Balaj.

Președintele ANAD a decis să renunțe la actuala funcție și va semna cu CFR Cluj.

"Nu a fost o decizie uşoară, însă am luat în calcul toate aspectele şi m-am hotărât. Părăsesc Agenţia Naţională Anti-Doping cu fruntea sus, mândru de ceea ce am realizat aici şi mă bucur mai ales pentru că ştiu că ceea ce am clădit rămâne pe mâini bune. Colectivul ANAD formează o echipă de excepţie, cu profesionişti alături de care am avut o reală plăcere să lucrez”, a declarat Cristian Balaj, conform Telekom.

Cristi Balaj a anunțat și în social media că s-a înțelec cu CFR Cluj.

"Confirm înțelegerea cu CFR Cluj, aceasta urmează să fie parafată în perioada următoare. În urma discuțiilor cu acționarii, am rămas plăcut impresionat de proiectele serioase pe care mi le-au prezentat, în mod sprecial de cel al înființării unei academii de juniori care va aduce un plus valoare nu doar pentru viitorul clubului, cât și pentru echipa națională.

Discuțiile abordate au vizat atribuțiile funcției de președinte, iar singurul subiect legat de arbitraj a fost nevoia implementării sistemului VAR în România pentru a elimina greșelile majore.

Atenția mea se îndreaptă acum și către decizia WADA de a declara Agenția Națională Anti-Doping ca fiind neconformă până la adoptarea noii legi anti-doping.

Am decis ca preluarea funcției de președinte al CFR Cluj să fie făcută imediat după ce proiectul de lege în derulare intră pe făgaș normal în Parlament și este asigurată procedura de urgență propusă în urma ședinței de Guvern", a scris Cristi Balaj pe rețelele de socializare.